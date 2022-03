Netflix compra Boss Fight Entertainment per il gaming

L’interesse di Netflix nei confronti del versante gaming sembra essere piuttosto prorompente e la società non accenna minimamente a nasconderlo. Evidente dimostrazione di ciò è data dal fatto che il colosso dello streaming video ha scelto di rendere disponibili per i suoi abbonati dei titoli di gioco gratuiti e che la raccolta è in continua espansione, ma anche e soprattutto dalla recente messa a segno dell’acquisizione di Boss Fight Entertainment, studio specializzato nello sviluppo di giochi per piattaforme mobile, appunto.

Netflix acquisisce Boss Fight Entertainment e continua a puntare al gaming

Per chi non ne fosse a conoscenza, Boss Fight Entertainment è stato fondato nel 2013 da ex dipendenti di Zynga, lo studio con sede a Dallas che aveva sviluppato CastleVille per Facebook, e nel tempo ha lanciato diversi titoli di gran successo per smartphone e tablet, come Dungeon Boss che è disponibile sia per Android che per iOS/iPadOS.

Al riguardo, riportiamo di seguito, in forma tradotta, quanto dichiarato da Amir Rahimi, il vicepresidente della divisione di Netflix che si ta occupando del gaming.

La vasta esperienza di questo studio nella costruzione di giochi di successo tra i generi contribuirà ad accelerare la nostra capacità di fornire ai membri Netflix fantastici giochi ovunque vogliano giocarci.

Da notare che l’acquisizione in questione, il cui valore è ancora sconosciuto, va a sommarsi alle altre già attuate nel medesimo ambito, ovvero quella di Night School Studios avvenuta lo scorso anno e a quella di Next Games che è stata attuata a inizio marzo.