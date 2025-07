Netflix e Prime Video all'estero senza blocchi? Si, con ExpressVPN in sconto

Guardare le proprie serie preferite in viaggio, senza messaggi di errore né limiti geografici, è possibile. In questi giorni, infatti, ExpressVPN propone uno sconto del 61% sul piano di due anni, portando il prezzo mensile a soli 4,87€.

In più, attivando ora la promo, si ricevono 4 mesi extra di servizio gratuiti e una eSIM Holiday da 5 GB, perfetta per connettersi all’estero senza costi di roaming. Un altro grande vantaggio quando si è all’estero. Ma andiamo a scoprire più nel dettaglio i vantaggi di ExpressVPN.

Streaming ovunque e privacy garantita: cosa offre ExpressVPN

Se stai pianificando una vacanza fuori dall’Italia e vuoi continuare a guardare Netflix, Prime Video, Disney+ o altri servizi streaming come se fossi a casa, ExpressVPN è la soluzione ideale. Basta selezionare un server italiano (o del Paese in cui è disponibile il contenuto che ti interessa) per superare qualsiasi blocco geografico e accedere al catalogo completo, senza interruzioni.

Ma non si tratta solo di streaming. ExpressVPN protegge ogni tua connessione con crittografia avanzata, blocca tracker e siti sospetti grazie al Threat Manager e include anche un password manager sicuro. Inoltre, supporta fino a 8 dispositivi contemporaneamente con un unico account: perfetto per smartphone, laptop, tablet e smart TV, anche quando si è in viaggio con la famiglia.

Attivando oggi la promo, ricevi anche una eSIM gratuita con 5 GB di traffico dati, ideale per navigare anche in Paesi extra UE senza costi aggiuntivi. E se cambi idea? Hai 30 giorni di tempo per chiedere il rimborso completo.

Insomma, per meno di 5€ al mese puoi navigare in totale sicurezza e goderti i tuoi contenuti preferiti ovunque nel mondo, senza rinunciare a sicurezza e velocità della navigazione. Vai sul sito di ExpressVPN e inizia a guardare i titoli dell’estate.