 Game Night su Netflix, giochi in TV: lo smartphone è il controller
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Game Night su Netflix, giochi in TV: lo smartphone è il controller

Netflix porta ufficialmente i giochi sulla TV con Game Night: lo smartphone diventa controller per giocare in salotto con familiari e amici.
Game Night su Netflix, giochi in TV: lo smartphone è il controller
Entertainment TV Film e Serie TV Videogame
Netflix porta ufficialmente i giochi sulla TV con Game Night: lo smartphone diventa controller per giocare in salotto con familiari e amici.
Netflix Games su YouTube

Promessa mantenuta: Netflix ha lanciato ufficialmente Game Night, portando i giochi sulla TV, come anticipato nei mesi scorsi. Come si può intuire dal nome, la novità è dedicata all’intrattenimento di tutta la famiglia e dei gruppi di amici riuniti nello stesso salotto, davanti al televisore. Lo smartphone diventa il controller con cui interagire.

Non solo streaming: arriva Netflix Game Night

I primi titoli disponibili sono Boggle Party (bisogna trovare il maggior numero di parole composte da almeno tre lettere), LEGO Party (una collezione di minigame a tema mattoncini), Party Crashers: Fool Your Friends (trova l’intruso), Pictionary: Game Night (ispirato all’omonimo gioco di società da tavolo), Tetris Time Warp (rompicapo che riprende il grande classico) e Dead Man’s Party: A Knives Out Game (una sorta di Cluedo).

Red Dead Redemption e WWE 2K25 su mobile

Nell’occasione, Netflix ha annunciato il rilascio di altri giochi mobile, tra i quali figurano Red Dead Redemption (al momento in pre-registrazione, arriverà presto) e WWE 2K25 (stesso discorso), produzioni che siamo abituati a vedere su PC e console.

Sono tutti accessibili con una qualsiasi formula di abbonamento alla piattaforma e privi di pubblicità. Queste le parole di Alain Tascan, presidente della divisione Games.

A partire da oggi, puoi giocare sulla tua TV, usando il tuo telefono come controller: non serve alcuna configurazione, è facile come guardare in streaming i tuoi programmi preferiti. Ora puoi passare da KPop Demon Hunters a Pictionary: Game Night, senza mai uscire da Netflix. E per chi ama giocare ovunque, stiamo portando ancora più giochi sul tuo telefono con il nostro speciale tocco Netflix.

Il gaming è una strada percorsa dall’azienda per espandere il proprio raggio d’azione (e il proprio business), ma il focus rimane sempre sullo streaming. A questo proposito, ricordiamo che tra fine novembre e dicembre arriverà l’ultima stagione di Stranger Things: sarà formata da otto episodi, tutti piuttosto lunghi.

Fonte: Netflix

Pubblicato il 14 nov 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Su Apple TV+ cambia tutto: scopri cosa succede a novembre

Su Apple TV+ cambia tutto: scopri cosa succede a novembre
Valve Steam Frame: giochi Android con sideloading

Valve Steam Frame: giochi Android con sideloading
Toy Story 5: chi ha paura di un tablet?

Toy Story 5: chi ha paura di un tablet?
Disney+, tra le migliori novità del mese di novembre anche I Fantastici 4: Gli Inizi

Disney+, tra le migliori novità del mese di novembre anche I Fantastici 4: Gli Inizi
Su Apple TV+ cambia tutto: scopri cosa succede a novembre

Su Apple TV+ cambia tutto: scopri cosa succede a novembre
Valve Steam Frame: giochi Android con sideloading

Valve Steam Frame: giochi Android con sideloading
Toy Story 5: chi ha paura di un tablet?

Toy Story 5: chi ha paura di un tablet?
Disney+, tra le migliori novità del mese di novembre anche I Fantastici 4: Gli Inizi

Disney+, tra le migliori novità del mese di novembre anche I Fantastici 4: Gli Inizi
Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
14 nov 2025
Link copiato negli appunti