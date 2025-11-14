Game Night su Netflix, giochi in TV: lo smartphone è il controller

Promessa mantenuta: Netflix ha lanciato ufficialmente Game Night, portando i giochi sulla TV, come anticipato nei mesi scorsi. Come si può intuire dal nome, la novità è dedicata all’intrattenimento di tutta la famiglia e dei gruppi di amici riuniti nello stesso salotto, davanti al televisore. Lo smartphone diventa il controller con cui interagire.

Non solo streaming: arriva Netflix Game Night

I primi titoli disponibili sono Boggle Party (bisogna trovare il maggior numero di parole composte da almeno tre lettere), LEGO Party (una collezione di minigame a tema mattoncini), Party Crashers: Fool Your Friends (trova l’intruso), Pictionary: Game Night (ispirato all’omonimo gioco di società da tavolo), Tetris Time Warp (rompicapo che riprende il grande classico) e Dead Man’s Party: A Knives Out Game (una sorta di Cluedo).

Red Dead Redemption e WWE 2K25 su mobile

Nell’occasione, Netflix ha annunciato il rilascio di altri giochi mobile, tra i quali figurano Red Dead Redemption (al momento in pre-registrazione, arriverà presto) e WWE 2K25 (stesso discorso), produzioni che siamo abituati a vedere su PC e console.

Sono tutti accessibili con una qualsiasi formula di abbonamento alla piattaforma e privi di pubblicità. Queste le parole di Alain Tascan, presidente della divisione Games.

A partire da oggi, puoi giocare sulla tua TV, usando il tuo telefono come controller: non serve alcuna configurazione, è facile come guardare in streaming i tuoi programmi preferiti. Ora puoi passare da KPop Demon Hunters a Pictionary: Game Night, senza mai uscire da Netflix. E per chi ama giocare ovunque, stiamo portando ancora più giochi sul tuo telefono con il nostro speciale tocco Netflix.

Il gaming è una strada percorsa dall’azienda per espandere il proprio raggio d’azione (e il proprio business), ma il focus rimane sempre sullo streaming. A questo proposito, ricordiamo che tra fine novembre e dicembre arriverà l’ultima stagione di Stranger Things: sarà formata da otto episodi, tutti piuttosto lunghi.