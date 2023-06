Netflix: matching del frame rate su Android TV e Google TV

Con il rilascio dell’ultima versione dell’app Netflix per Android TV e Google TV è stata implementata una novità decisamente interessante: il supporto alla tecnologia che consente alle app di effettuare il matching del frame rate del televisore con quello dei contenuti present in catalogo che vengono riprodotti.

Netflix: frame rate matching su Android TV e Google TV

Da tenere presente che già da diverso tempo a questa parte il matching del frame rate viene sfruttato su Apple TV e da due anni a questa parte è possibile fare lo stesso pure su Android TV, ma si tratta di una soluzione che richiede la partecipazione dei singoli sviluppatori e Netflix ha finalmente deciso di implementarlo.

Dai test condotti dalla redazione di FlatPanelsHD viene confermano che la tecnologia supporta sia i frame rate più moderni e diffusi (24 FPS, 50 FPS e 60 FPS) che quelli più vecchi (23,976 FPS).

La relase dell’app Netflix che consente di sfruttare la funzione è quella siglata come 10.0.4. Ovviamente per poter mettere in pari il frame rate del televisore con quello dei contenuti è altresì essenziale che i TV o i set-top box di riferimento siano aggiornati almeno alla versione 12 di Android o Google TV. Lato impostazioni, invece, non occorre abilitare assolutamente nulla, né sul televisore né sull’app di Netflix, in quanto avviene tutto in modo automatico.

La speranza è chiaramente quella che con il passare del tempo pure altri servizi possano implementare le librerie che sono state messe a disposizione da Google con Android TV 12 e che quindi il matching del frame rate diventi cosa possibile sulle più diffuse app della categoria streaming e non solo.