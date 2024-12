Netflix, Moments su Android per condividere scene delle serie TV

Dopo aver introdotto contenuti originali, giochi, eventi live e tante altre novità,Netflix ora punta a rendere ancora più social la sua piattaforma. Come? Con “Moments“, una funzione che permette di condividere spezzoni delle serie TV e dei film che si amano.

Moments di Netflix arriva su Android per condividere clip da film e serie TV preferiti

Lanciata ad ottobre in esclusiva per iOS, Moments è finalmente disponibile anche su Android. La notizia è stata diffusa sul sito ufficiale di Netflix Tudum. Basta aggiornare l’app dallo store per iniziare a salvare e condividere i propri momenti preferiti di film e serie TV preferiti sui social.

Magari si vuole rivivere all’infinito una scena che è rimasta nel cuore? Con Moments si può mettere in pausa e salvare nella sezione dedicata. Ma il bello arriva quando si vuole condividere con amici e parenti la clip. Prima era un’impresa, tra screenshot bloccati e limitazioni varie. Ora basta un semplice tap.

Moments di YouTube disponibile in tutto il mondo

Moments è ora attiva a livello globale su iOS e Android. Purtroppo chi guarda Netflix dal browser dovrà ancora attendere. Ma siamo sicuri che Netflix non ci metterà molto ad estendere la funzione anche lì.

Insomma, Netflix continua a migliorarsi per offrire un servizio che valga il suo prezzo. Negli ultimi anni, infatti, la piattaforma di streaming è cresciuta molto, ma ha speso parecchio denaro per farlo, e naturalmente, nulla di tutto ciò è stato gratuito… Ora con Moments, vuole rendere ancora più “social” la visione di serie e film.