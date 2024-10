Netflix, Moments per condividere scene di film e serie tv sui social

Netflix ha appena lanciato Moments sulla sua applicazione per iOS. La funzione, che arriverà tra poco anche su Android, è estremamente promettente. Consente di condividere una sequenza di un film o di una serie di Netflix direttamente sui social come Facebook o WhatsApp. Ecco come funziona.

Netflix lancia Moments per condividere sequenze di film e serie sui social

In pratica, ora l’utente può scegliere una sequenza che l’ha colpito in un contenuto e pubblicarla tramite il pulsante di condivisione su WhatsApp, Messenger, Instagram o Snapchat. È anche possibile salvare una clip nella scheda “Il mio Netflix” per tornarci in seguito. Verrà inoltre aggiornata regolarmente una classifica delle serie più seguite.

Non essendo uno che fa le cose a metà, il gigante dell’intrattenimento ha chiesto l’aiuto delle star Giancarlo Esposito, Simone Biles e Cardi B per rivisitare in chiave umoristica le scene dei loro programmi Netflix.

Come riportato da Variety, Marian Lee, direttore marketing di Netflix, ha dichiarato: “Avete presente la sensazione di quando una scena, un personaggio o una battuta di una serie o di un film vi rimane impressa nella mente e non potete fare a meno di inviare un messaggio ai vostri amici: Devi guardarlo, è così bello…?“.

E ha aggiunto: “Che si tratti di scatenare idee di costumi per Halloween o di diventare un fenomeno su TikTok, gli incredibili fandom che vediamo sono la testimonianza di ciò che rende Netflix tanto speciale. La nostra nuova campagna mira a celebrare questi momenti indimenticabili, riportandovi alla sensazione che avete provato quando siete diventati ossessionati per la prima volta da una grande serie su Netflix“.

La strategia di Netflix

Naturalmente, questa iniziativa non è priva di secondi fini da parte di Netflix, anche perché le brevi sequenze di film e serie non saranno visibili direttamente sui social network.

Ogni estratto sarà accompagnato da un link che specifica “visualizza nel suo contesto originale“, che indirizzerà gli utenti alla piattaforma. Questo dovrebbe incoraggiare gli utenti che vogliono vedere l’intero episodio o filmato a sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma. Ma potrebbe anche rivelarsi controproducente, facendo infuriare alcuni utenti.