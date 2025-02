Netflix non verrà integrato sull'app Apple TV

La scorsa settimana avevano cominciato a circolare delle voci secondo cui l’app Apple TV sarebbe stata finalmente in procinto di integrare Netflix. A quanto pare, però, si è trattato soltanto di un errore e le cose non andranno effettivamente in questo modo.

Netflix: nessuna integrazione con l’app Apple TV

Andando più nello specifico, alcuni abbonati a Netflix negli Stati Uniti avevano notato la presenza dei contenuti della piattaforma nella coda “Continua a guardare” dell’app Apple TV, cosa che aveva spinto a speculare su un’imminente integrazione.

A quanto sembra, però, i contenuti di Netflix visualizzati nell’interfaccia dell’app Apple TV erano soltanto un bug e la piattaforma non sta in realtà introducendo nuove funzionalità. Infatti, in una dichiarazione rilasciata alla redazione di The Verge, un portavoce di Netflix ha confermato che il supporto temporaneo per la funzione “Continua a guardare” è stato un errore ed è stato annullato.

Da tenere presente che ad oggi Netflix è uno dei pochi principali servizi di streaming video che si è rifiutato di offrire l’integrazione con l’app Apple TV, preferendo invece che i clienti gestiscano le liste di controllo e la ricerca dei contenuti direttamente nell’app proprietaria. Di contro, i contenuti di Apple TV +, Hulu, Disney+, Max, Amazon Prime Video e altri servizi di streaming video possono invece essere monitorati con l’app Apple TV su tutti i dispositivi della “mela morsicata” senza il benché minimo problema.

Netflix non ha mai supportato l’integrazione con la funzione di monitoraggio dei contenuti integrata nell’app Apple TV. Alla luce di ciò, gli utenti dell’app Apple TV non sono in grado di vedere programmi e film Netflix nelle loro liste di controllo.