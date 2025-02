Netflix in arrivo sull'app Apple TV, verso l'integrazione?

Dopo anni di diffidenza, pare che Netflix stia per fare un passo verso l’integrazione con l’app Apple TV. Un “matrimonio” che, se confermato, porterebbe i contenuti Netflix a spiccare il volo sull’interfaccia di Cupertino, fianco a fianco con i “colleghi” di Disney+, Max e Amazon Prime Video, che proprio oggi ha rinnovato l’app con i controlli touch, una ricerca migliorata e nuove funzionalità di accessibilità.

Netflix verso l’integrazione con Apple TV: i contenuti in arrivo sull’app Apple

Il primo a notare la cosa è stato il sito FlatpanelsHD, che ha ricevuto un misterioso messaggio sulla propria Apple TV 4K. Incuriositi, hanno attivato l’integrazione e… sorpresa! I titoli Netflix hanno iniziato a fare capolino nella sezione “Continua a guardare” dell’app Apple TV. Ma non è finita qui: ora si possono aggiungere le proprie serie del cuore, da Stranger Things a Squid Game, alla watchlist universale di Apple.

Am I dreaming? Netflix integration in the Apple TV app? pic.twitter.com/yMeWk6x2US — FlatpanelsHD (@Flatpanels) February 14, 2025

Attenzione però a non cantare vittoria troppo presto: l’integrazione sembra ancora un diamante grezzo. Stando alle indiscrezioni, al momento funziona solo con i titoli originali Netflix, lasciando fuori i contenuti in licenza. E pare che sia un’esclusiva USA, non disponibile sulle app Apple TV per altre piattaforme come le Smart TV.

La notizia ha del clamoroso, se si pensa che nel 2018 il co-fondatore di Netflix Reed Hastings aveva sbattuto la porta in faccia ad Apple TV, dichiarando di preferire che i clienti gustassero i contenuti direttamente sul servizio. Ora, invece, sembra che il vento stia cambiando.

Netflix tace, ma i segnali ci sono tutti…

Sia Apple che Netflix mantengono il riserbo sulla questione, senza rilasciare dichiarazioni ufficiali. Non è dato sapere quando (e se) l’integrazione varcherà i confini USA. Ma la notizia arriva a stretto giro dagli ultimi aggiornamenti di Netflix, che ha ritoccato i prezzi verso l’alto e introdotto un nuovo pulsante di download per scaricare intere stagioni in un batter d’occhio.