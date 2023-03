Netflix: da oggi si possono personalizzare i sottotitoli su app TV

Se pensavate che il taglio dei prezzi su Netflix fosse l’unica novità di spicco per il servizio di streaming in questi primi mesi del 2023, vi sbagliavate. Vi siete mai lamentati della mancanza di opzioni di personalizzazione per i sottotitoli nell’app per TV? Ebbene, sappiate che a partire da questa settimana è possibile regolarli anche nei televisori di tutto il mondo.

Ora i sottotitoli si cambiano facilmente su Netflix

Una delle funzionalità assenti su Netflix per TV e tanto desiderate dall’utenza più fedele riguardava proprio la personalizzazione dei sottotitoli, concessa su browser Web e smartphone ma non su smart TV. Da oggi, 9 marzo 2023, la situazione cambia: a livello globale sarà possibile scegliere la dimensione e i colori dei testi su schermo, esattamente come su Prime Video.

In particolar modo, è concessa la selezione tra tre dimensioni (piccoli, medi, grandi) e quattro stili (bianco, bianco con sfondo nero, ombreggiato, nero su sfondo bianco, giallo su sfondo nero). L’opzione in questione sarà disponibile anche su lettori multimediali e console di gioco collegati ai televisori.

Un piccolo cambiamento che rivoluziona l’esperienza

Per quanto possa apparire come una banale novità agli occhi di tante persone, in realtà si tratta di una miglioria significativa all’esperienza d’uso: basti sapere che solo negli Stati Uniti, stando a uno studio condotto da Verizon Media e Publicis Media nel 2019, l’80% degli americani è più intenzionato a concludere la visione di un film o una serie TV se i sottotitoli sono disponibili e attivi.

Non si tratta di un bonus esclusivamente per non udenti e ipovedenti, ma di una vera e propria rivoluzione per ciascun amante dei contenuti multimediali in streaming. Considerato, peraltro, che altri servizi concorrenti come Disney+ e Paramount+ offrono tale feature da ormai anni – o dalla nascita del servizio stesso -, era proprio essenziale l’introduzione anche su Netflix per TV.