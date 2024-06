Netflix starebbe valutando l’implementazione di un piano totalmente gratuito con pubblicità, da rendere disponibile anche in un Europa. A rendere nota la cosa è stata la redazione di Bloomberg, citando fonti anonime interne.

Netflix: piano totalmente gratis con pubblicità in arrivo

Netflix ha sempre dichiarato contrarietà nell’inserire pubblicità nei propri abbonamenti. Nel 2022, però, ha introdotto un piano base supportato dall’advertising, proposto a prezzo ridotto rispetto a quello standard senza annunci. Invece, circa due anni fa, però, ha avviato un’iniziativa sperimentale in Kenya introducendo un piano totalmente gratuito con annunci, mentre adesso i mercati coinvolti sarebbero ancora più importanti. Tra i Paesi adesso coinvolti vi sarebbero infatti la Germania e il Giappone, mentre pare essere quasi certo che gli USA non saranno interessati.

Al momento, non sono disponibili dettagli esatti, come ad esempio quanta pubblicità all’ora, il posizionamento, il numero totale delle interruzioni ecc. Non sono state informazioni neppure in merito alle tempistiche, potrebbe pertanto essere necessario attendere qualche settimana o addirittura qualche mese.

Nel report si legge altresì che, a livello globale, Netflix è seconda solo a YouTube in termini di minuti di streaming video, ma raggiunge soltanto il decimo posto quando si parla di entrate generate dallo streaming con pubblicità. La posizione in questa seconda classifica non andrebbe a migliorare più di tanto con un piano gratuito, ma sarebbe utile per poter raggiungere un numero ancora maggiore di utenti, i quai potrebbero poi voler optare per un abbonamento per una qualità di visione superiore, ovvero quelli a cui punta maggiormente la piattaforma.