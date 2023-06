Lo sport in diretta streaming su Netflix, dall'autunno?

Non è la prima volta che si parla del possibile debutto dello sport in diretta streaming su Netflix, ma questa volta gli indizi sono concreti. Dopo aver dato una spallata alla condivisione delle password, la società sembra realmente intenzionata a espandere ulteriormente il proprio raggio d’azione. Stando a quanto riportato dal Wall Street Journal, accadrà in autunno.

Netflix vuol tutto, anche lo sport in diretta streaming

Il primo evento di questo tipo trasmesso dalla piattaforma dovrebbe essere un torneo di golf organizzato a Las Vegas in cui si sfideranno diverse celebrità che hanno già preso parte a show presenti nel catalogo, come Drive to Survive o Full Swing.

Insomma, nulla al livello del calcio di Serie A o del campionato NBA oltreoceano, ma un passo nella direzione più volte ipotizzata da rumor e indiscrezioni, magari preparare il campo a progetti più grandi (e dispendiosi). Dopotutto, hanno adottato in passato lo stesso approccio ESPN prima di allungare le mani sul mondiale di Formula 1 (soffiandolo proprio a Netflix), con una partita di softball, e Yahoo con un match di football disputato eccezionalmente a Londra, per raccogliere feedback utili a mettere poi in campo iniziative più complesse.

Ovviamente, la grande N dovrà fare tutto il possibile per garantire l’assenza di qualsiasi problema durante le trasmissioni live e per non ripetere il disastro accaduto nel mese di aprile con la reunion di Love is Blind, parzialmente cancellata per intoppi di natura tecnica. In Italia, DAZN ne sa qualcosa.

Un torneo di golf disputato da celebrità potrebbe dunque rivelarsi il test perfetto: non un evento di richiamo internazionale, ma abbastanza d’appeal per mettere sotto stress le capacità della piattaforma.

