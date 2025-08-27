Netflix, il tuo account verrà rimosso: occhio alla peggiore truffa di sempre

In questi giorni potresti aver ricevuto o ricevere un’email con un avvertimento alquanto particolare. L’avviso dice che il tuo account Netflix verrà rimosso. Se sei abbonato alla piattaforma di streaming live e on demand devi fare particolarmente attenzione perché potresti essere davanti alla peggiore truffa di sempre.

All’interno del messaggio viene spesso indicato anche il tuo nome e cognome. Come facciano questi criminali ad averlo al momento non è ancora stato scoperto, ma una cosa è chiara: questa minaccia viene personalizzata in base all’utente che ne è il destinatario. Quindi occorre prestare particolarmente attenzione.

Infatti, il rischio di cadere mani e piedi in questa truffa è particolarmente alto proprio per la tecnica utilizzata dai truffatori. L’idea di perdere l’account Netflix potrebbe gettare nel panico la potenziale vittima. Ciò significherebbe perdere tutti i preferiti e i record disponibili all’interno del proprio profilo, inclusi anche i suggerimenti per un’esperienza personalizzata.

Come riconoscere la truffa dell’account Netflix rimosso

Riconoscere la nuova truffa che sfrutta Netflix per rubare dati personali, informazioni sensibili e denaro non è così difficile. L’email, rispetto a molti altri attacchi phishing, non è particolarmente curata. Infatti, non viene utilizzato nemmeno il logo ufficiale della piattaforma, ma solo carattere e colore simili. Ciò che fa grande leva è il senso di urgenza e panico.

Inoltre, gli attori di questa minaccia propongono un ‘estensione gratuita di 90 giorni dell’abbonamento. Un ottimo affare se fosse vero. Tutti questi sono comunque elementi in grado di rivelare che non si tratta di una comunicazione ufficiale bensì di una pericolosa truffa.

Prima di tutto Netflix non rimuoverà mai il tuo account. Semplicemente, non rinnovando l’abbonamento, perderai l’accesso alla piattaforma e ai suoi contenuti. Accedendo con il tuo account e riattivando l’abbonamento in futuro ritroverai tutto com’era prima, con i tuoi preferiti e le tue playlist.

Inoltre, Netflix non contempla prove gratuite né tanto meno estensioni gratuite dell’abbonamento. Quindi, se domani ti troverai di fronte a una email simile non cliccare sul suo link pensando di fare l’affare. In questo modo ti eviterai un furto di identità e di denaro.