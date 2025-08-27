 Netflix, il tuo account verrà rimosso: occhio alla peggiore truffa di sempre
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Netflix, il tuo account verrà rimosso: occhio alla peggiore truffa di sempre

Un'email ti sta avvisando che il tuo account Netflix verrà rimosso? Fai attenzione, potresti essere di fronte alla peggiore truffa di sempre.
Netflix, il tuo account verrà rimosso: occhio alla peggiore truffa di sempre
Sicurezza
Un'email ti sta avvisando che il tuo account Netflix verrà rimosso? Fai attenzione, potresti essere di fronte alla peggiore truffa di sempre.
Unsplash

In questi giorni potresti aver ricevuto o ricevere un’email con un avvertimento alquanto particolare. L’avviso dice che il tuo account Netflix verrà rimosso. Se sei abbonato alla piattaforma di streaming live e on demand devi fare particolarmente attenzione perché potresti essere davanti alla peggiore truffa di sempre.

All’interno del messaggio viene spesso indicato anche il tuo nome e cognome. Come facciano questi criminali ad averlo al momento non è ancora stato scoperto, ma una cosa è chiara: questa minaccia viene personalizzata in base all’utente che ne è il destinatario. Quindi occorre prestare particolarmente attenzione.

Infatti, il rischio di cadere mani e piedi in questa truffa è particolarmente alto proprio per la tecnica utilizzata dai truffatori. L’idea di perdere l’account Netflix potrebbe gettare nel panico la potenziale vittima. Ciò significherebbe perdere tutti i preferiti e i record disponibili all’interno del proprio profilo, inclusi anche i suggerimenti per un’esperienza personalizzata.

Come riconoscere la truffa dell’account Netflix rimosso

Riconoscere la nuova truffa che sfrutta Netflix per rubare dati personali, informazioni sensibili e denaro non è così difficile. L’email, rispetto a molti altri attacchi phishing, non è particolarmente curata. Infatti, non viene utilizzato nemmeno il logo ufficiale della piattaforma, ma solo carattere e colore simili. Ciò che fa grande leva è il senso di urgenza e panico.

truffa-email-netflix

Inoltre, gli attori di questa minaccia propongono un ‘estensione gratuita di 90 giorni dell’abbonamento. Un ottimo affare se fosse vero. Tutti questi sono comunque elementi in grado di rivelare che non si tratta di una comunicazione ufficiale bensì di una pericolosa truffa.

Prima di tutto Netflix non rimuoverà mai il tuo account. Semplicemente, non rinnovando l’abbonamento, perderai l’accesso alla piattaforma e ai suoi contenuti. Accedendo con il tuo account e riattivando l’abbonamento in futuro ritroverai tutto com’era prima, con i tuoi preferiti e le tue playlist.

Inoltre, Netflix non contempla prove gratuite né tanto meno estensioni gratuite dell’abbonamento. Quindi, se domani ti troverai di fronte a una email simile non cliccare sul suo link pensando di fare l’affare. In questo modo ti eviterai un furto di identità e di denaro.

Pubblicato il 27 ago 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

VPN da usare all'estero: 4 mesi gratis per chi sceglie la migliore

VPN da usare all'estero: 4 mesi gratis per chi sceglie la migliore
Cosa devi fare se ti scrive un contatto sconosciuto con SMS o WhatsApp

Cosa devi fare se ti scrive un contatto sconosciuto con SMS o WhatsApp
Vittime di ransomware colpite più volte in un anno

Vittime di ransomware colpite più volte in un anno
Anatsa ritorna sul Google Play Store in nuove app

Anatsa ritorna sul Google Play Store in nuove app
VPN da usare all'estero: 4 mesi gratis per chi sceglie la migliore

VPN da usare all'estero: 4 mesi gratis per chi sceglie la migliore
Cosa devi fare se ti scrive un contatto sconosciuto con SMS o WhatsApp

Cosa devi fare se ti scrive un contatto sconosciuto con SMS o WhatsApp
Vittime di ransomware colpite più volte in un anno

Vittime di ransomware colpite più volte in un anno
Anatsa ritorna sul Google Play Store in nuove app

Anatsa ritorna sul Google Play Store in nuove app
Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
27 ago 2025
Link copiato negli appunti