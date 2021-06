Netgear EX3700-100PES moltiplica il tuo Wifi

Il tuo Wifi arriva solo fino a lì, e questo è un problema. Il tuo router, infatti, è là e fino a qui il Wifi non può arrivare. La soluzione è però semplice, perché il mercato ha ormai sdoganato sistemi e strumenti multipli per poter portare il Wifi dove ti serve senza dover cablare alcunché in casa o in ufficio. In queste 24 ore la migliore delle soluzioni viene da Netgear, brand che è sinonimo di qualità e che sul proprio extender EX3700-100PES regala uno sconto del 35%.

La soluzione al tuo problema, insomma, solo per oggi costa appena 28 euro. Eccola:

Se in casa hai già un router che crea la sua buona rete Wifi, altro non serve se non un Netgear EX3700-100PES da infilare in una presa a muro. L' attivazione (ultra-semplice grazie alla funzione WPS) non richiede altro che un semplice click, mentre eventuali configurazioni approfondite possono essere approntate tramite l'apposita app Nighthawk.

Il Netgear EX3700-100PES è stato pensato proprio per togliere problemi ed estendere la portata della rete Wifi fino a 60mq ulteriori e potendo ospitare fino a 10 dispositivi collegati contemporaneamente. Non servono router aggiuntivi o strane configurazioni client, né in molti casi occorre avventurarsi in reti mesh più complesse e sicuramente più onerose: 28 euro risolvono il tuo problema. Con un click.