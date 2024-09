New Nintendo 3DS: stop definitivo alle riparazioni

D’ora in avanti, Nintendo non accetterà più richieste di riparazione per New Nintendo 3DS a causa dell’esaurimento dei pezzi di ricambio. Invece, Nintendo 2DS e New Nintendo 3DS XL possono essere ancora riparate, ma è ovvio che prima o poi andranno incontro anche loro allo stesso destino.

New Nintendo 3DS: stop alle riparazioni

Ad ogni modo, sebbene non sia più possibile riparare ufficialmente New Nintendo 3DS, resta comunque l’opportunità di rivolgersi ad aziende terze, come ad esempio iFixit, il celebre gruppo che fornisce pezzi di ricambio accompagnati da guide per la riparazione fai da te e famoso soprattuto per l’attuazione dei teardown dei device tech, tenendo però presente che per alcune componenti le procedure di sostituzione sono piuttosto complicate e quindi non propriamente alla portata di chiunque.

Per chi non lo sapesse o non ne avesse memoria, ricordiamo che la famiglia di console portatili Nintendo 3DS è costituita da sei differenti modelli, il primo dei quali ha fatto capolino sul mercato nel 2010. La produzione è stata interrotta nel 2020 e il Nintendo eShop per Nintendo 3DS è stato chiuso a marzo 2023.

Con l’avvento di Nintendo Switch, la console successivamente lanciata da Nintendo e che attualmente rappresenta quella più aggiornata, l’offerta del colosso nipponico si è concentrata su un unico dispositivo in grado di offrire sia un’esperienza di gioco portatile che domestica. Secondo le indiscrezioni, ben preso, però, la console verrà sostituita da un nuovo modello, identificato con il nome di Nintendo Swtich 2, che con ogni probabilità farà capolino nel corso del 2025, entro il mese di aprile.