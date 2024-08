MINIMO STORICO per New Super Mario Bros U Deluxe (Switch)

Sviluppato da Nintendo come esclusiva di lusso per il catalogo della console Switch, New Super Mario Bros U Deluxe è in forte sconto su Amazon e in questo momento lo puoi acquistare al suo prezzo minimo storico. Un piccolo capolavoro per gli amanti dei platform 2D, che riprende lo stile delle vecchie produzioni, aggiungendo un tocco di modernità come nel caso della modalità cooperativa per un massimo di 4 player.

Nintendo Switch: l’offerta per New Super Mario Bros U Deluxe

Ci sono ben 164 livelli da affrontare, da soli o in compagnia, collegati allo schermo grande del televisore oppure sul display touchscreen in mobilità, scegliendo uno dei personaggi a disposizione (Mario, Luigi, Toad, Ruboniglio e Toadette). Inoltre, include anche la versione Deluxe di New Super Luigi U, la prima avventura che ha visto protagonista Luigi, il fratello di Mario. Scopri di più nella scheda del gioco, dove trovi anche altre immagini e screenshot utili per dare uno sguardo allo stile grafico.

Oggi puoi acquistare New Super Mario Bros U Deluxe per Nintendo Switch prezzo finale di soli 40 euro, invece di 69 euro come da listino ufficiale. È il minimo storico da quando è in vendita, grazie al forte sconto applicato in automatico (non servono coupon da attivare né codici promozionali da inserire).

Se decidi di effettuare subito l’ordine, entro domani arriverà a casa tua con la consegna gratuita. La disponibilità è immediata. Per quanto riguarda la vendita e la spedizione, sono entrambe gestite direttamente da Amazon. Sono già oltre 16.800 le recensioni pubblicate da chi l’ha comprato e giocato, con un voto medio pari a 4,6 stelle su 5, a testimonianza della sua qualità.