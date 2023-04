Nexi lancia XPay Pro per incassare online in modo semplice ed economico

La rivoluzione dei pagamenti si chiama Nexi XPay, l’unico prodotto che ti consente di incassare online in qualsiasi modo, sia dal tuo sito, dall’ app o dalle tue pagine social, in tutta sicurezza.

I piani Nexi a disposizione sono due: XPay Easy, che ti consente la semplificazione e la personalizzazione della tua esperienza di pagamento, e XPay Pro, una soluzione all’avanguardia per aziende di tutte le dimensioni.

L’ultimo piano è attualmente offerto con un canone mensile di 9,90 euro anziché 24,90 euro e una commissione merchant dell’1,7% + 0,20 euro per transazione.

Nexi XPay Pro, il sistema migliore per incassare online velocemente

Con Nexi XPay sono incluse alcune funzionalità molto utili pensate appositamente per gli esercenti.

Nello specifico il menù di reportistica avanzata, il quale ti consente in tempo reale di visualizzare le transazioni e di analizzare i clienti, gestire gli incassi, le disdette, i rimborsi e i pagamenti ricorrenti.

Puoi anche utilizzare Boost per aumentare le entrate dell’e-commerce migliorando al contempo l’esperienza di acquisto dei tuoi clienti riducendo al minimo la possibilità di abbandono del carrello quando fanno acquisti online.

Con Boost sono inclusi i pagamenti veloci tramite il sistema intelligente Transaction Risk Analysis (TRA) di Nexi e la tokenizzazione avanzata per incrementare l’accettazione dei pagamenti ricorrenti.

XPay ti consente inoltre l’accettazione di qualsiasi tipo di pagamento. Dai circuiti internazionali ai pagamenti in mobilità, sono già disponibili più di trenta metodi.

Non soltanto Mastercard, Visa, Maestro, Apple Pay e Google Pay, ma anche Paypal, Amazon Pay, Giropay, Alipay, Skrull, MyBank e molti altri.

Per quanto riguarda la sicurezza, XPay è conforme agli avanzatissimi protocolli di sicurezza. Ciò è possibile grazie a un sistema molto evoluto per prevenire frodi in tempo reale.

Quindi, per incassare online in modo semplice ed economico, non puoi fare a meno di XPay Pro. Clicca sul link qui sotto per attivarlo:

Con la promo attuale pagherai soltanto 9,90 euro al mese anziché 24,90 euro, con la commissione merchant che ammonta all’1.7% + 0,20 euro su ogni transazione.

