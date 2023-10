Nexi, Mobile POS a canone zero: approfitta della promozione

Sei il proprietario di un’attività commerciale e vorresti finalmente avere a portata di mano uno strumento semplice ed economico per gestire i pagamenti dei tuoi clienti? Effettuare una scelta valida al giorno d’oggi non è del tutto semplice dato che sono davvero tante le proposte che ci vengono fatte dal mercato. Per questo motivo, è indispensabile conoscere bene quelle che sono le caratteristiche che vanno a contraddistinguere un prodotto, ma anche servizi e offerte disponibili per poter gestire al meglio le finanze della propria attività.

Oggi parliamo dunque di a canone zero, che può essere la soluzione ottimale per poter finalmente semplificare tutte le procedure di pagamento dei tuoi clienti. Mobile POS a canone zero è perfetto per tutti i pagamenti digitali e per l’attivazione è richiesto un pagamento di soli 19 euro iva inclusa.

Perchè scegliere Nexi

Non a caso, Nexi offre numerosi vantaggi per il suo terminale MobilePOS, tra questi non possiamo non citarne alcuni:

MobilePOS a canone zero : attivazione a 19 euro iva inclusa

: attivazione a 19 euro iva inclusa Zero commissioni sui piccoli importi. Con la promozione micropagamenti, infatti, azzeri tutte le commissioni sulle transazioni fino a 10€ fino al 31/12/2023.

sui piccoli importi. Con la promozione micropagamenti, infatti, azzeri tutte le commissioni sulle transazioni fino a 10€ fino al 31/12/2023. Commissione 1,89%. Per tutti i pagamenti con carte europee Mastercard, VISA, Maestro, VPAY e PagoBANCOMAT.

Con l’offerta in corso paghi dunque 19 euro di attivazione anziché 29 e al momento dell’acquisto non paghi nemmeno il costo della spedizione.

Tra i tanti vantaggi, Nexi ti permette di effettuare pagamenti a distanza grazie al servizio pay-by-Link incluso, per accettare pagamenti inviando un link via SMS, email e social al cliente anche quando non è presente nel punto vendita.

Scegli subito MobilePOS di Nexi per avere a disposizione uno strumento del tutto ideale anche per le consegne a domicilio e per i pagamenti online a distanza.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.