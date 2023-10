Nexi Mobile POS, il device piccolo e portatile a canone zero

Avere un POS per accettare pagamenti in mobilità (ad esempio quando si effettuano le consegne a domicilio) è una grande comodità. Poi, se il dispositivo accetta tutti i metodi di pagamento e in più è piccolo e leggero, può diventare lo strumento ideale per ogni tipo di attività. Nexi Mobile POS ha tutte queste caratteristiche (e non solo). Questo lettore permette di effettuare incassi a distanza anche tramite link di pagamento, puoi associarlo a differenti smartphone, in modo da farlo utilizzare anche ai tuoi collaboratori e ogni pagamento ricevuto verrà accreditato direttamente sul tuo conto corrente in giorno dopo. Non è tutto qui. Nexi Mobile POS è veramente economico (solo 29 euro) ed è disponibile a canone zero. L’unico costo è quello delle commissioni, fisse al 1,89% per qualsiasi tipo di importo.

Risparmia sulle microtransazioni con Nexi Mobile POS

Nexi non offre soltanto il canone zero. I nuovi clienti che si iscriveranno entro il 31 dicembre 2023 potranno anche beneficiare del rimborso delle commissioni sui pagamenti di importo inferiore a 10 euro (con carta VISA, Mastercard, Bancomat o link di pagamento). Si tratta di un’iniziativa gratuita, favorire l’attività economica di esercenti e professionisti. Attivare questo POS è semplice. Dopo aver acquistato il terminale, basterà connetterlo tramite Bluetooth al proprio smartphone, utilizzando l’app Nexi POS. Fatto ciò sarà possibile accettare sin da subito i pagamenti dei clienti e inviare loro la ricevuta via SMS o e-mail. L’applicazione ufficiale Nexi ti consente inoltre di creare un catalogo dei tuoi prodotti, gestire differenti profili e controllare tutte le tue transazioni in tempo reale. Inoltre, con il Credito d’Imposta puoi risparmiare il 30% sull’importo delle commissioni.

Nexi Mobile POS è la soluzione perfetta per le aziende o i liberi professionisti che hanno bisogno di un dispositivo affidabile e leggero, da portare sempre con sé. Inoltre, acquistando il POS, Nexi ti offre anche un sito web pronto all’uso e personalizzabile, da utilizzare come vetrina digitale del tuo negozio. Il tutto gratuitamente per i primi 6 mesi. Infine, avrai sempre a disposizione il servizio di assistenza clienti, con sostituzione gratuita del POS in caso di guasto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.