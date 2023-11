Nexi SmartPOS Mini: POS portatile senza canone in offerta a 99€

Nexi SmartPOS Mini è un’opzione di pagamento elettronico versatile e accessibile, che mira a offrire funzionalità avanzate a un prezzo competitivo. Questo dispositivo POS (Point of Sale) combina funzionalità smart con una struttura di costo vantaggiosa per i commercianti.

Con l’offerta in corso, valida fino al 27 novembre, il costo di attivazione del Nexi SmartPOS Mini è fissato a 99€, IVA inclusa, anziché il prezzo originario di 179€.

Canone e Commissioni

Una caratteristica principali di Nexi SmartPOS Mini è l’assenza di un canone mensile. è prevista solo una commissione 1,89% per tutti i pagamenti effettuati con carte europee come Mastercard, VISA, Maestro, VPAY e PagoBANCOMAT.

Velocità di Accredito e Accessibilità

I fondi transatti tramite il Nexi SmartPOS Mini vengono accreditati sul conto corrente del commerciante entro il giorno lavorativo successivo, senza la necessità di aprire un conto specifico presso Nexi. È sufficiente possedere un conto corrente in Italia per usufruire di questo servizio.

Caratteristiche Tecniche e Funzionalità

Il dispositivo è progettato per essere mobile e facile da trasportare, grazie alla sua connettività WiFi e 4G. Offre la possibilità di accettare vari tipi di pagamento, inclusi pagamenti a distanza tramite link inviato via email. Include anche funzionalità come la ricevuta di pagamento digitale e la firma digitale.

Iniziative Promozionali e Benefici Fiscali

Grazie all’iniziativa Micropagamenti, Nexi SmartPOS Mini elimina tutte le commissioni sulle transazioni fino a 10€ fino alla fine del 2024. In aggiunta, i commercianti possono beneficiare di un credito d’imposta del 30% sull’importo delle commissioni.

Servizio Pay-by-Link incluso

Nexi SmartPOS Mini mette a disposizione dei clienti anche un servizio Pay-by-Link, che consente di accettare pagamenti inviando un link via SMS, email e social al cliente anche quando non è presente nel punto vendita. Ideale per le consegne a domicilio e i pagamenti a distanza.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.