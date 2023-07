Nexi XPay Easy a canone zero per sempre: richiedo subito

XPay Easy è il sistema POS sviluppato da Nexi appositamente per i privati ​​con attività online.

Ciò che contraddistingue XPay Easy sono le sue tre caratteristiche principali: la possibilità di ottenere credito in un solo giorno, un’ampia gamma di oltre 30 metodi di pagamento semplificati a disposizione dei clienti e la comodità di un servizio di assistenza clienti dedicato in lingua italiana.

Precedentemente al prezzo di 14,90 euro al mese, il POS Nexi viene ora offerto a costo zero a tempo indeterminato.

POS XPay Easy di Nexi: la soluzione gratuita a tempo indeterminato migliore

Con XPay Easy POS, hai la possibilità di aumentare le vendite del tuo e-commerce fino al 15%. Tale aumento è principalmente attribuibile alla razionalizzazione dei processi di pagamento.

La tua clientela avrà la comodità di effettuare pagamenti da qualsiasi dispositivo, comprese le Smart TV.

I pagamenti possono essere effettuati attraverso vari canali come chat, SMS ed e-mail utilizzando un processo di autenticazione semplificato noto come Nexi Boost.

La commissione per ogni transazione è dell’1,8% oltre a un extra di € 0,20. Inoltre, il programma Protection Plus è incluso nel canone mensile di € 2,5, insieme a un pagamento una tantum di € 7,5.

Questo programma fornisce la certificazione di conformità agli standard PCI-DSS, garantendo la protezione dalle sanzioni che vengono imposte agli esercenti che non possiedono tale certificazione.

XPay Easy si distingue per un altro motivo: la sua perfetta integrazione con un’ampia gamma di piattaforme di e-commerce.

Che tu preferisca WooCommerce, Shopify, OpenCart, Magento Commerce o PrestaShop, XPay Easy offre oltre 18 plug-in che consentono un’integrazione semplice.

Approfitta dell’esclusiva promozione disponibile in questo periodo limitato per ottenere il POS Nexi XPay Easy senza canone a tempo indeterminato, invece del precedente canone mensile di 14,90 euro, in vigore fino a poco tempo fa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.