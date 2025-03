Nexi XPay Pro è la soluzione perfetta per il tuo Hotel

Chiunque ha un hotel dovrebbe dare un’occhiata alla soluzione completa e perfetta offerta da Nexi XPay Pro. Grazie a questo servizio puoi gestire le prenotazioni della tua struttura senza pensieri. Inoltre, ottieni incassi immediati e garantiti, anche in caso di no-show. Cosa stai aspettando? Attivalo subito a un prezzo spettacolare!

Grazie a questo programma hai tantissimi vantaggi inclusi.

Primo fra tutti l’incasso senza pensieri. Infatti, XPay Hotel garantisce l’incasso delle prenotazioni senza contestazioni o disconoscimento delle transazioni.

Inoltre, altro vantaggio incluso, hai la gestione digitale delle dispute. In pratica, hai a disposizione un’archiviazione digitale delle pagine di pagamento con i consensi forniti dal Titolare alla gestione tramite Nexi Business. Insomma, puoi dormire sonni tranquilli in qualsiasi situazione.

Infine, con Nexi XPay Pro Hotel hai anche una gestione omnicanale per prenotazioni e incassi a distanza tramite telefono e/o pannello di controllo. Incluso nel servizio hai anche Pay-by-Link Plus, il sistema che include la gestione dei pagamenti anticipati anche sulle prenotazioni via telefono.

Scegli Nexi XPay Pro Hotel

Per il tuo hotel, Nexi X Pay Pro include un servizio evoluto che ti permette di incassare online alle migliori condizioni e tecnologie possibili. Attivalo subito a un prezzo spettacolare! In questo momento hai a tua disposizione un’offerta davvero interessante e molto conveniente:

Canone Mensile a 0€ , invece di 14,90€;

, invece di 14,90€; Commissione Merchant da 1,10% , invece da 1,25%;

, invece da 1,25%; Costo Transazione a 0,24€, invece di 0,29€ con Boost incluso.

Sempre inclusi con XPay hai anche NEXI BOOST che permette ai tuoi clienti di pagare con autenticazione semplice e a te di massimizzare gli incassi senza ridurre la sicurezza. Inoltre, hai il massimo della SICUREZZA grazie al sistema evoluto che previene in tempo reale frodi e truffe online. Infine, hai BACK OFFICE EVOLUTO che monitora le tue vendite attraverso strumenti di reportistica avanzata che si integrano con il tuo gestionale.