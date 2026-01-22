Android, Linux e Windows: NexPhone rompe gli schemi

Non tutti gli smartphone sono uguali e NexPhone ha di certo qualcosa che lo rende unico: tre sistemi operativi in dotazione. Integra infatti Android come piattaforma standard, ma l’utente può decidere di avviare Debian Linux con supporto all’accelerazione GPU oppure una versione personalizzata di Window 11 con interfaccia fortemente ispirata a ciò che fu Windows Phone, tramite dual-boot.

NexPhone è lo smartphone con tre OS

A proporlo è Nex Computer, società nota per aver proposto in passato la linea NexDock, una serie di adattatori in grado di collegare un telefono a un laptop o a un monitor, per dar vita a un’esperienza desktop (ci provò anche Microsoft con Continuum, senza successo).

NexPhone è il frutto di un progetto lungo ben 14 anni, come dimostra il filmato caricato su YouTube nell’ormai lontano 2012, mostrando il primo concept.

Queste le principali specifiche tecniche integrate dallo smartphone.

Display da 6,58 pollici con risoluzione 2403×1080 pixel e refresh rate da 120 Hz;

Processore Qualcomm QCM6490 con GPU Adreno 643;

12 GB di RAM;

256 GB di memoria interna e slot per microSD fino a 512 GB;

doppia fotocamera posteriore da 64+13 megapixel;

fotocamera frontale da 10 megapixel;

connettività Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 LE, 5G e supporto Dual SIM;

NFC, GPS e lettore di impronte digitali;

batteria da 5.500 mAh con ricarica cablata da 18 W e wireless;

certificazioni MIL-STD-810H, IP68 e IP69K;

dimensioni 173×82,6×13,1 mm, peso 256 g.

Considerata la particolarità del dispositivo e il suo rivolversi (inevitabilmente) a un target di nicchia si potrebbe pensare a una spesa molto elevata, ma non è così. NexPhone sarà in vendita al prezzo di 549 dollari, con la possibilità di prenotarlo fin da subito versando 199 dollari. Arriverà nel terzo trimestre 2026. Qui sotto un video di hands-on che lo mostra in azione.

Potremmo definirlo un telefono 3-in-1, in grado di offrire diverse modalità di utilizzo a seconda del contesto: smartphone Android tradizionale in movimento, Linux e Windows quando serve. In termini di longevità, il design rugged non è l’unico punto di forza, c’è anche il supporto fino al 2036 garantito dal produttore.