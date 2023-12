Next by Crédit Agricole: il conto corrente dedicato agli under 35

Crédit Agricole lancia il suo nuovo conto corrente Next, dedicato agli under 35. Questo conto corrente, interamente gestibile da app e home banking, combina servizi digitali avanzati, assenza di costi di gestione e una vasta gamma di operazioni bancarie disponibili online.

L’apertura del Conto Next di Crédit Agricole è gratuita e a canone zero fino a 35 anni, e include l’emissione di una carta Visa Crédit Agricole senza canone per i primi due anni. Caratterizzato dalla sua natura 100% digitale, il conto di Crédit Agricole consente di gestire conti e carte, effettuare bonifici online senza costi aggiuntivi.

Tra i servizi inclusi nel conto Next Under 35 sono disponibili prelievi illimitati gratuiti presso le filiali del Gruppo, il rilascio gratuito di una carta di debito (a scelta tra Crédit Agricole BANCOMAT o Visa), e l’accesso al servizio di Home Banking Privati. Inoltre, i versamenti sul conto possono essere effettuati gratuitamente sia in filiale che tramite gli ATM del Gruppo Crédit Agricole, ampliando ulteriormente la facilità di gestione del conto.

Il processo di apertura del conto può essere completato online in circa cinque minuti e offre due modalità di identificazione: VideoSelfie o bonifico da un altro conto bancario italiano.

Per aprire il conto, sono necessari un documento di identità valido rilasciato in Italia, la tessera sanitaria nazionale in corso di validità, e l’IBAN di un altro conto in caso di scelta dell’identificazione tramite bonifico. Una caratteristica interessante del processo di apertura è la scelta di una filiale di riferimento, nonostante il conto possa essere aperto e gestito completamente online. Questo dettaglio sottolinea l’impegno di Crédit Agricole nel mantenere un legame territoriale e un punto di riferimento fisico per i propri clienti, anche in un contesto digitale.

