Nexxt Mobile: 90GB in 5G a soli 7,95€ con Fastweb!

La promozione di Fastweb pensata per chi necessita di avere un buon quantitativo di internet senza spendere più di 8 euro al mese è la Nexxt Mobile. Attualmente questa tariffa è disponibile ONLINE fino al 9 Dicembre 2021 senza sostenere costi iniziali oltre a quello del canone mensile.

Come tutte le offerte di Fastweb anche questa offre gratuitamente l’abilitazione al 5G. Per fruire della rete di quinta generazione bisognerà utilizzare però uno smartphone abilitato.

Nexxt Mobile: i dettagli

La promozione low-cost del Full MVNO controllato da Swisscom offre 90 Giga di traffico dati anche in 5G, chiamate senza limiti verso qualsiasi operatore di telefonia fissa e mobile presente in Italia e 100 SMS verso tutti a 7,95 euro mensili.

Inoltre, sempre compreso nel canone mensile troviamo chiamate senza scatto alla risposta anche verso numeri fissi e mobili di oltre 60 destinazioni internazionali.

Come in tutte le offerte del virtuale anche in questa troviamo inclusi alcuni servizi come la segreteria telefonica, l’avviso di chiamata, il servizio di reperibilità e la verifica del credito residuo.

Fastweb garantisce il prezzo per 1 anno dopodiché in caso di aumenti sarà possibile cambiare gestore o recedere dal contratto senza costi.

Per quanto concerne il roaming, l’operatore virtuale in questione permette ai suoi clienti di utilizzare la tariffa non solo in tutta Europa ma anche nel Regno Unito ed in Svizzera. Nello specifico, sono disponibili in roaming ogni mese ben 4 Giga di traffico dati, 500 minuti di chiamate verso l’Italia e 100 SMS.

Nexxt Mobile di Fastweb prevede il rinnovo mensile sia tramite ricarica manuale sia tramite l’addebito automatico su conto corrente o carta di credito.

Costi ed altro

Fastweb Nexxt Mobile è disponibile SIM e attivazione GRATIS solo se richiesta entro il 9 Dicembre 2021, salvo eventuali proroghe.

Richiedendo l’attivazione della SIM a distanza è compresa anche la spedizione tramite corriere GLS. Una volta ricevuta la scheda bisognerà procedere con il processo di video identificazione per attivare la SIM.