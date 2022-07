NFT su Facebook: test al via negli Stati Uniti

Dopo averli portati su Instagram, Meta ha intenzione di riempire di NFT anche le bacheche e i feed degli utenti Facebook. La fase di test ha già preso il via, coinvolgendo in un primo momento esclusivamente un gruppo di utenti selezionati negli USA. L’obiettivo è quello di raccogliere i feedback necessari ad assicurare che tutto funzioni a dovere. Gli asset digitali in questione saranno identificati con l’etichetta “digital collectible”.

Parte dagli USA l’invasione NFT su Facebook

Come anticipato dal numero uno Mark Zuckerberg la scorsa settimana, sarà possibile condividere i Non-Fungible Token tra le due piattaforme controllate dal gruppo, ma solo più avanti. Qui sotto è possibile dare uno sguardo in anteprima alla caratteristica in azione su smartphone. Gli screenshot sono stati condivisi da Navdeep Singh, product manager al lavoro sul progetto.

Se per Instagram il supporto iniziale è stato garantito per Ethereum e Polygon (si aggiungerà Solana in futuro), non è stato confermato in via ufficiale quali siano le blockchain scelte per Facebook. Con tutta probabilità si tratterà delle stesse.

Zuckerberg ha inoltre anticipato l’arrivo di quelli che ha definito “3D NFT” ovvero asset digitali con elementi di realtà aumentata. Nessun dettaglio in merito al funzionamento.

Tra i volti noti che nell’ultimo periodo hanno scelto di abbracciare questo ambito ci sono anche il calciatore Cristiano Ronaldo e l’attore Keanu Reeves. L’interprete del Neo di Matrix, dopo aver esplicitamente deriso le potenzialità della tecnologia, si è unito al progetto Non-Fungible Labs in qualità di consigliere per il programma Futureverse Foundation.

Tra le realtà che già offrono un vasto catalogo di Non-Fungible Token da acquistare e aggiungere alla propria collezione c’è l’ exchange Crypto.com con il suo ricco marketplace dedicato.

