NFT per tutti con Coinbase e Mastercard

Coinbase ha annunciato una importante collaborazione con Mastercard per tentare di rendere mainstream il mondo degli NFT così come sta già succedendo in seno alle criptovalute all'ombra dei Bitcoin. Secondo quanto spiegato dalla stessa Coinbase, gli NFT stanno ricevendo un interesse crescente, ma le operazioni di acquisto sono ancora troppo complesse per l'utente medio. Per alzare davvero la posta bisogna dunque anzitutto facilitare le operazioni e mettere gli NFT a disposizione di tutti, senza barriere all'ingresso.

Coinbase, patto con Mastercard per gli NFT

Il patto con Mastercard va esattamente in questa direzione: da una parte c'è Coinbase che consente di attingere al mondo NFT e di classificare gli stessi come “beni digitali”, dall'altra c'è Mastercard che apre la propria piattaforma di pagamenti per attingere a questo nuovo mercato. Una volta messo a punto il servizio congiunto, acquistare NFT diventerà estremamente più semplice e l'aumento della domanda diventerà automaticamente aumento del valore circolante nel mondo di Non-Fungible Token. L'obiettivo è chiaro: portare semplicità laddove ci sono ancora troppe difficoltà, affinché possa crearsi scarsità di offerta ed eccesso di domanda in quel mercato in cui la scarsità è valore. Combo perfetta, insomma, da cui potranno nascere opportunità di molteplici direzioni.

Musicisti, artisti, designer, sviluppatori: per tutti coloro i quali producono NFT a partire dalle proprie creazioni, questo nuovo servizio diventerà una possibile fonte di proventi e la garanzia dei brand Coinbase e Mastercard saranno il sigillo posto all'ingresso. Investire in NFT, insomma, diventerà immediatamente facile e sicuro, aprendo così le porte ad utenti meno esperti e per questo motivo fin qui meno predisposti all'investimento.