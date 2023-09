Niente abbonamenti, ma solo piani a vita scontati con pCloud

Hai mai provato la frustrazione di dover pagare abbonamenti ogni mese? Beh, pCloud ha per te la soluzione perfetta!

Questa piattaforma di archiviazione cloud offre sui suoi piani a vita sconti incredibili fino all’80%, trasformandosi in pioniere del futuro dell’archiviazione digitale priva di costi nascosti.

Adesso che sai quanto fastidiosi possono essere i pagamenti ricorrenti, pCloud ti consente di dire addio a tutto questo!

Con la promo in corso, puoi accaparrarti uno spazio di archiviazione personale a vita a un prezzo ultra conveniente.

Ma cosa si intende per piano a vita? Una volta acquistato, non avrai ulteriori addebiti: i tuoi dati saranno sempre accessibili e al sicuro senza pagare nulla, con lo spazio cloud che sarà tuo…per tutta la vita.

pCloud non è solo un posto dove salvare i tuoi file, ma è un insieme di strumenti avanzati che ti permettono di archiviare i tuoi documenti in modo facile e sicuro.

Grazie alla sincronizzazione istantanea, puoi accedere ai tuoi file ovunque ti trovi e da qualsiasi dispositivo.

Ma la cosa più importante è la sicurezza: pCloud utilizza certificati TLS/SSL per trasferire i tuoi file e crittografia 256-bit AES per proteggere i tuoi dati importanti al massimo.

Niente più abbonamenti con pCloud: ecco i piani a vita

Su pCloud puoi scegliere tra diverse opzioni di spazio di archiviazione per soddisfare le tue esigenze. Se hai bisogno di poco spazio, puoi optare per il piano da 500 GB, che costa soltanto 199 euro.

Se invece hai bisogno di più spazio, ecco il piano da 2 TB a soli 399 euro. E se hai un sacco di dati da archiviare, pCloud offre il piano da 10 TB, che costa soltanto 1.190 euro grazie allo sconto dell’80%.

Detto questo, non dovrai preoccuparti di pagare costi ricorrenti nel tempo. Potrai anche godere di funzionalità avanzate per gestire i tuoi file, garantendoti in questo modo la massima comodità e sicurezza.

Approfitta della promozione online e attiva il tuo cloud a vita quasi subito: con pCloud renderai la tua esperienza di archiviazione digitale ancora più efficiente.

