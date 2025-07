Niente Apple MacBook Pro nel 2025, c'entra l'iPhone pieghevole?

Dal 2006, Apple ha lanciato un nuovo MacBook Pro ogni anno. Una tradizione ininterrotta durata diciannove anni, diventata una certezza per milioni di utenti in tutto il mondo. Ma il 2025 potrebbe spezzare questa sequenza perfetta. Per la prima volta, Cupertino starebbe considerando di non rilasciare alcun nuovo modello.

Nessun MacBook Pro nel 2025 dopo 19 anni

La notizia arriva da Bloomberg e porta con sé più domande che risposte. I MacBook Pro con chip M5, originariamente previsti per il 2025, potrebbero slittare addirittura al 2026. Secondo le fonti, rigorosamente anonime, Apple sta ripensando la strategia di rilascio, senza però svelare il perché.

Non sembra che la scelta sia dettata da problemi produttivi o ritardi nella catena di fornitura. Il MacBook Pro M4 è uscito regolarmente a fine 2024, quindi la tabella di marcia sembrava rispettata. Eppure, qualcosa ha spinto l’azienda a riconsiderare i propri piani.

Diciannove anni sono una vita nel mondo tech. Significa che intere generazioni di professionali creativi, sviluppatori e power user sono cresciute aspettando il MacBook Pro di novembre come altri aspettano il Natale. Perché un’azienda, che ha fatto della prevedibilità dei suoi cicli un elemento di forza, adesso sovverte le sue stesse tradizioni?

Il MacBook Air con M4 è arrivato regolarmente quest’anno e quello con M5 è ancora previsto per il 2026. Solo il Pro sembra vittima di questo ripensamento strategico, suggerendo che dietro ci sia qualcosa di più specifico di una semplice riorganizzazione generale.

E se c’entrasse l’iPhone pieghevole?

Il 2025 non sarà un anno qualunque per Apple. C’è il lancio dell’iPhone pieghevole. Con un display da sette pollici e tecnologia glass di sesta generazione, è una scommessa enorme.

Forse Apple ha deciso di puntare tutto sull’iPhone pieghevole, mettendo in secondo piano gli aggiornamenti dei MacBook Pro. Oppure l’azienda vuole lanciare insieme più prodotti che si integrano meglio tra loro, e per questo ha bisogno di coordinare i tempi.

Nel frattempo, Apple starebbe preparando un MacBook ancora più economico con chip A18 Pro, lo stesso dell’iPhone 16 Pro. Un dispositivo che potrebbe arrivare già a fine 2025 o inizio 2026, e che occuperebbe una fascia di mercato completamente nuova.

Questo nuovo prodotto potrebbe aver spinto Apple a ripensare l’intero posizionamento della gamma Mac. Del resto, perché lanciare un MacBook Pro M5 se un modello con chip A18 Pro può soddisfare una fetta significativa di utenti a un prezzo molto più competitivo? La cosa avrebbe senso.