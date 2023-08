Niente più abbonamenti annuali con pCloud: ecco come

Se stai cercando l’opzione per acquisire una notevole quantità di spazio di archiviazione cloud pagando una sola volta, allora devi puntare lo sguardo su pCloud.

Con l’acquisto del piano Premium a vita, riceverai 500 GB di spazio cloud a soli € 199, un significativo sconto del 65% sul prezzo originale grazie all’offerta promozionale in corso.

Utilizzando pCloud, avrai accesso a una moltitudine di funzionalità che facilitano la condivisione di file con altri utenti.

Inoltre, questa piattaforma offre robuste misure di sicurezza dei file e una perfetta sincronizzazione automatica con vari dispositivi.

pCloud: paghi una sola volta e ottieni 500GB di spazio cloud

Quando investi nel piano a vita da 500 GB di pCloud, ottieni l’accesso a una piattaforma completa e altamente sicura.

Questo servizio basato su cloud è specificamente progettato per facilitare la collaborazione tra gli utenti, offrendo funzionalità come la possibilità di condividere link e richieste di file, invitare altri a cartelle condivise e ottenere statistiche dettagliate per ogni collegamento condiviso.

Inoltre, hai la libertà di personalizzare il titolo, l’immagine e la descrizione dei tuoi contenuti condivisi.

Con pCloud, il processo di ripristino delle versioni precedenti dei file o persino dell’intero archivio cloud è reso semplice.

Ciò è particolarmente utile nel caso in cui siano state apportate modifiche indesiderate.

Hai la possibilità di ripristinare i file fino a un massimo di 30 giorni prima della modifica, garantendo il recupero della versione desiderata. Inoltre, pCloud facilita il caricamento dei file attraverso l’uso di URL.

L’utilizzo di misure di sicurezza delle informazioni all’avanguardia è una delle caratteristiche principali della tecnologia cloud.

Queste misure includono l’implementazione di certificati di sicurezza TSL/SSL, l’utilizzo della crittografia AES a 256 bit e la creazione di sistemi di backup automatizzati che memorizzano più copie di dati su vari server.

Inoltre, gli utenti hanno la possibilità di migliorare il livello di sicurezza utilizzando la crittografia, che consente la crittografia diretta dei file sui singoli dispositivi.

Ora è l’occasione perfetta per cogliere questa offerta e acquisire a vita un sistema di archiviazione cloud completo con una capacità di 500 GB.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.