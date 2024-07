Niente più commissioni fisse grazie a myPOS

Per gli utenti che stanno pianificando la sostituzione del loro attuale POS con uno nuovo, segnaliamo che myPOS ha eliminato la commissione fissa di 0,05 euro sulle transazioni effettuate in Italia. D’ora in avanti, quindi, le commissioni saranno composte soltanto dalla parte variabile, calcolata in 1,20%.

L’eliminazione della commissione fissa è un’ottima notizia, soprattutto per quelle attività che effettuano ogni mese un gran numero di transazioni di piccoli importi. In più, fino al 31 luglio è disponibile in offerta myPOS Go Combo, il lettore di carte autonomo con stazione di ricarica e stampa, al prezzo di 99 euro invece di 189 euro.

myPOS elimina la commissione fissa in Italia

Come già anticipato nell’introduzione, la decisione presa da myPOS di eliminare la commissione fissa sulle transazioni eseguite in Italia è un’ottima notizia per tutte quelle piccole attività che prima dovevano pagare una commissione di 0,05 euro per ogni transazione. Lo è in particolare sul lungo periodo, con un notevole risparmio di anno in anno.

A questo si aggiunge poi l’offerta sul lettore myPOS Go Combo, in vendita a quasi metà prezzo fino a domani, mercoledì 31 luglio. Il POS in questione offre una connessione gratuita con scheda SIM 4G integrata più una connessione Wi-Fi. Inoltre, è un dispositivo autonomo, questo significa che non è necessario collegarlo a uno smartphone per funzionare.

Un altro suo punto di forza è la gestione di ogni tipo di pagamento: contactless, banda magnetica e chip&PIN, con in più l’accredito istantaneo (meno di 3 secondi), una carta business gratuita e l’app myPOS per monitorare in qualsiasi momento la propria attività.

Puoi aderire alla promozione in corso tramite questa pagina dedicata del sito ufficiale myPOS.