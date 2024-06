Niente più contanti! Con Pixpay la paghetta diventa digitale

Dimentica i contanti e scopri Pixpay, la carta prepagata innovativa pensata per i ragazzi dai 10 anni in su. Pixpay offre un modo sicuro e educativo per responsabilizzare i giovani nella gestione del denaro, rendendo la paghetta non solo digitale, ma anche un’esperienza formativa.

Con tariffe a partire da 2, 99€ al mese, Pixpay offre una carta Mastercard con IBAN che permette ai ragazzi di effettuare pagamenti in Italia e all’estero. Ogni transazione è sotto il controllo dei genitori, grazie a un’app dedicata che permette di monitorare tutte le spese in tempo reale.

Funzionalità principali

Sicurezza : I genitori possono decidere cosa i figli possono fare con la loro carta, attivando o disattivando prelievi, pagamenti online e contactless.

: I genitori possono decidere cosa i figli possono fare con la loro carta, attivando o disattivando prelievi, pagamenti online e contactless. Educazione finanziaria : Con oltre 30 funzionalità educative, l’app aiuta i ragazzi a pianificare le spese, risparmiare e imparare a gestire il loro budget attraverso missioni retribuite e collette.

: Con oltre 30 funzionalità educative, l’app aiuta i ragazzi a pianificare le spese, risparmiare e imparare a gestire il loro budget attraverso missioni retribuite e collette. Personalizzazione: I ragazzi possono scegliere il colore della loro carta e il codice PIN, mentre i genitori possono impostare limiti di spesa settimanali o mensili e bloccare commercianti non adatti.

Autonomia e controllo

Pixpay consente ai genitori di impostare livelli di autonomia in base all’età e alle necessità dei figli. Ad esempio, puoi impostare un budget settimanale, autorizzare o bloccare gli acquisti online e tenere sotto controllo ogni spesa in tempo reale.

Ogni carta è a nome del giovane titolare e accettata in tutta la rete Mastercard, utilizzabile ovunque, online, nei negozi e negli ATM, è accettata in tutto il mondo, ideale per i viaggi studio con prelievi illimitati in zona euro.

Con Pixpay, i ragazzi hanno anche un IBAN l che li aiuta a imparare la gestione finanziaria a tutto tondo.

Una carta di ultima generazione

Pixpay offre pagamenti contactless, compatibilità con ApplePay e GooglePay, codice PIN personalizzabile e disponibile nell’app, notifiche delle spese in tempo reale. Inoltre la carta è bloccabile con un click in caso di perdita o furto e l’accesso all’app è facile e sicuro grazie alla compatibilità con Face ID e Touch ID.

App dedicata ai genitori

L’app per i genitori permette il versamento automatico della paghetta, ricariche immediate in caso di necessità e cogestione del conto con l’altro genitore o un adulto di fiducia. La vista aggregata multi-figlio consente di monitorare il saldo e le spese di tutti i figli in tempo reale, ricevendo notifiche istantanee per ogni spesa.

App per i ragazzi: per responsabilizzarsi finanziariamente

L’app dedicata ai ragazzi li aiuta a ricevere la paghetta, gestire il loro budget e imparare a risparmiare. Inoltre, Pixpay offre un cashback dell’1% sulle spese in negozio, rimborsato direttamente sulla carta.

Per conoscere l’offerta completa di Pixpay clicca qui.