Niente più roaming all'estero: con Airalo la prima eSIM è gratis

Stai organizzando un viaggio fuori dall’Europa e temi di ritrovarti senza connessione o con un costo troppo salato? Airalo ti dà la soluzione su misura: una eSIM internazionale gratuita da 1 GB per navigare fin dal primo giorno di vacanza, senza costi nascosti.

Un’offerta pensata per chi parte, ad esempio, per la Cina, gli USA o il Sud America e vuole testare il servizio prima di acquistare un piano completo.

Come ottenere la eSIM gratuita di Airalo per il tuo prossimo viaggio

Airalo è una delle piattaforme più apprezzate per chi cerca piani dati flessibili eSIM in oltre 200 destinazioni nel mondo. La procedura per ricevere la tua prima eSIM gratis è semplice e immediata:

Vai sul sito ufficiale di Airalo e accedi alla sezione dell’offerta; Clicca su “Come ottenere la tua eSIM gratis” e scegli la tua destinazione tra le centinaia disponibili; Seleziona il pacchetto di benvenuto gratuito (valido 1 giorno, 1 GB incluso) e crea un account; Installa la eSIM direttamente sul tuo smartphone compatibile, senza bisogno di spedizioni o SIM fisiche.

Se ti serve più traffico, potrai ampliare il piano direttamente dall’app: ad esempio, per la Cina puoi scegliere una eSIM da 10 GB per 30 giorni a 26€, oppure un pacchetto illimitato per 10 giorni a 32,50€.

Che tu stia partendo per lavoro o per una vacanza zaino in spalla, Airalo ti permette di restare connesso ovunque senza attivare roaming o cambiare operatore. E grazie all’iniziativa in corso, puoi iniziare a costo zero.