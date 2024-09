Nintendo: c'è un nuovo brevetto, ma non è Switch 2

Switch 2 potrebbe non essere l’unica novità di casa Nintendo a dover fare capolino sul mercato. Nelle scorse ore, infatti, è emerso che l’azienda ha depositato presso la Federal Communications Commission (FCC) la documentazione relativa al brevetto di un nuovo dispositivo.

Nintendo: nuovo e misterioso dispositivo wireless

A fornire le informazioni in questione è stata la redazione di The Verge, la quale afferma che il brevetto non farebbe riferimento ad una console di gioco, per cui non si tratterebbe della nuova generazione di console del gruppo nipponico, appunto, ma di un inedito dispositivo wireless.

Nella documentazione il dispositivo viene identificato con il codice CLO-001, cosa che porta inevitabilmente a ritenere che possa trattarsi di una nuova linea di prodotti. Nintendo Switch ha infatti il codice HAC-001, mentre per Nintendo DS il codice è NTR-001.

In base a quanto viene descritto dall’azienda, non dovrebbe trattarsi di un controller, visto e considerato che non è presente una batteria interna e che per funzionare richiede il solo collegamento tramite USB-C.

Altre informazioni rivelano che il nuovo prodotto non supporta le bande Wi-Fi a 5GHz e a 6GHz e neppure il Bluetooth, ma dispone di un modulo Wi-Fi a 2,4GHz e un sensore mmWave a 24GHz, cosa che potrebbe suggerire che il dispositivo possa essere un nuovo accessorio adibito al rilevamento di movimento e gesture, senza contare che potrebbe anche trattasi di una soluzione per la realtà aumentata, magari da adoperare per una nuova versione di Mario Kart. La speranza è ovviamente quella che se ne possa sapere di più nelle settimane a venire.