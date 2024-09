Nintendo Switch 2 potrebbe arrivare questo mese

Da tempo a questa parte si attende l’avvento di Nintendo Swtich 2, l’erede della gloriosa Nintendo Switch, presentata a ottobre 2016 e messa in commercio a marzo 2017. I tempi per l’avvento di una nuova console dell’azienda nipponica sono quindi più che maturi, ma sino a questo momento non è stato fatto ancora alcun annuncio ufficiale. Le cose, però, sembrerebbero essere destinate a cambiare a stretto giro.

Nintendo Switch 2: in arrivo questo mese?

Cristopher Dring, editor di GameIndustry.biz che generalmente non si sbilancia con leak e rumor e che ha dimostrato di avere buoni collegamenti con l’industria videoludica, ha condiviso un post su X suggerendo che l’annuncio di Nintendo Switch 2 potrebbe essere fissato per settembre.

Da tenere ben presente che si tratta di un riferimento alquanto vago, ma che risulta assai interessante visto e considerato chi lo riferisce, pertanto merita di essere preso in considerazione, seppur con cautela, come di consueto per tutte le notizie che non trovano ancora conferme ufficiali.

“Con l’industria che vocifera che ‘qualcosa’ relativo a Switch 2 avverrà questo mese, ricordo intanto a tutti la lista ufficiale delle migliori console di sempre”, ha scherzato Dring dicendo che proprio l’originale Nintendo Switch è la console migliore, con al secondo posto “tutte le altre”.

Ad ogni modo, in base alle informazioni disponibili, il Tokyo Game Show, che andrà in scenda dal 26 al 29 settembre, potrebbe essere la giusta occasione per la nuova console.

In precedenza, Nintendo ha confermato che la sua prossima console verrà annunciata entro marzo 2025, sebbene secondo recenti voci di corridoio hanno suggerito che Nintendo Switch 2 potrebbe arrivare soltanto nel prossimo anno fiscale e quindi in un periodo successivo ai primi mesi del nuovo anno.