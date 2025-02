Nintendo continuerà a puntare sul mobile

Nintendo si è assicurata di restare sulla bocca di tutti, nelle ultime settimane e non solo, con una prima presentazione di Nintendo Switch 2, il cui lancio sul mercato avverrà più avanti nel corso dell’anno. Nel futuro del colosso nipponico, però, non vi è solo la nuova console, ma anche app e giochi per smartphone e tablet, dando quindi nuovi spunti di discussione.

Nintendo non molla il segmento mobile

A rendere nota la cosa è stato il presidente Shuntaro Furukawa in persona, in occasione di una recente sessione Q&A con gli investitori in seguito alla presentazione dei risultati finanziari relativi al terzo trimestre dell’anno che si è concluso lo scorso 31 dicembre.

Furukawa non ha fornito dettagli sui titoli in arrivo, ma ha sottolineato che il mercato mobile è importante per aumentare i punti di contatto con i potenziali consumatori che non acquistano una console.

Inoltre, il presidente di Nintendo ha sottolineato che a settembre 2024 i giochi mobile di Nintendo hanno superato i 900 milioni di download. La combinazione di Pikmin Bloom, Fire Emblem Heroes, Mario Kart Tour e Super Mario Run ha costruito una base di giocatori fedeli. App meno conosciute come Nintendo Music hanno poi trovato un seguito di fan che amano la libreria di canzoni che l’azienda ha da offrire.

Furukawa ha altresì spiegato che le app per il mobile hanno permesso a Nintendo di raggiungere nuovi giocatori in paesi e regioni non coperte dalla sua attività di videogiochi dedicata. Inoltre, Furukawa ha precisato che l’azienda punta a pubblicare app di vario genere per avvicinare i giocatori alle sue IP e ha lasciato intendere che ci saranno ancora app pensate per integrare ed espandere i giochi in arrivo su Nintendo Switch 2.