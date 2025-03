Nintendo Switch 2: display LCD a 120 Hz e altre novità

Il 2 aprile prossimo verrà trasmetto il Direct di presentazione ufficiale di Nintendo Switch 2 e così sarà finalmente possibile sapere tutto riguardo la nuova console dell’azienda nipponica. Nel mentre, però, continuano a circolare informazioni riguardo le presunte caratteristiche del dispositivo. A tal riguardo, nelle scorse ore sono emersi alcuni dettagli riguardanti il display.

Nintendo Switch 2: interessanti novità per il il display

L’indiscrezione arriva dal forum di Famiiboards, più precisamente dall’utente Secretboy. Secondo il leaker, Nintendo Switch 2 avrà uno schermo di tipo LCD, con l’hardware in grado di raggiungere una potenza di 3,1 TeraFLOPS in modalità docked e 1,72 TeraFLOPS in modalità portatile, con refresh rate fino a 120 Hz con VRR (che rende più stabile la fluidità dei giochi) e supporto HDR (che garantisce una gestione più dinamica dell’illuminazione).

Sebbene la scelta di un pannello LCD possa sembrare un passo indietro rispetto a Switch OLED, la mossa avrebbe decisamente senso, in quanto non solo consentirebbe a Nintendo di contenere inizialmente i costi, ma anche di lasciare aperto lo spiragli per il rilascio di un modello OLED nei prossimi anni, replicando la strategia di vendita già attuata e portando sul mercato un upgrade della console originale.

In merito agli altri dettagli, non implicano che tutti i giochi verranno eseguiti a 120 FPS o altro, ma è un buon segno che Nintendo sta probabilmente aggiornando il display almeno in una certa misura e offrendo qualcosa di più vicino a ciò che i giocatori si aspettano da un soluzione del genere nel 2025.

Ovviamente, occorre precisare che al momento non vi è nulla di confermato ufficialmente, motivo per cui non è da escludere che le informazioni possano in realtà non rivalersi veritiere.