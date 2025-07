Nintendo Switch 2: domanda oltre ogni aspettativa

Nintendo Switch 2 è stata lanciata sul mercato il 5 giugno scorso ed è stato subito un boom di vendite. Nonostante ciò, Nintendo aveva precedentemente promesso che gli utenti sarebbero riusciti a mettere le mani sulla nuova console durante il periodo di lancio senza dover fare troppe peripezie, ma le cose sono andate in maniera leggermente differente e per questo Shuntaro Furukawa, il presidente del colosso nipponico videoludico, si è scusato pubblicamente per le difficoltà di approvvigionamento.

Nintendo Switch 2: la domanda ha superato di gran lunga quanto previsto

Durante un recente incontro con gli azionisti, infatti, Furukawa ha ammesso che la domanda ha superato di gran lunga quanto previsto. Il caso più emblematico arriva dal Giappone, dove Nintendo ha lanciato le vendite attraverso una lotteria online sul My Nintendo Store, con il risultato che ci sono stati oltre 2,2 milioni di partecipanti per ottenere la console.

Furukawa ha condiviso i numeri su X, accompagnandoli a un messaggio di scuse e da quel momento le vendite tramite sorteggio sono arrivate al quarto giro, con con un quinto che si terrà questo mese. Intanto, anche i negozi stanno provando a organizzarsi con sistemi simili.

Da tenere presente che Nintendo Switch 2 ha venduto oltre 3,5 milioni di unità nei primi quattro giorni, che è praticamente il doppio di Nintendo Switch nello stesso lasso di tempo. Qualche giorno fa, inoltre, DFC Intelligence ha aumentato le sue previsioni di vendita per il 2025 per la nuova console di Nintendo, passando da 15 milioni a 16 milioni di unità. Questa stima include l’offerta limitata, perché senza di ciò, DFC Intelligence calcola che Nintendo Switch 2 potrebbe vendere 20 milioni di unità.