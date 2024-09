Nintendo Switch 2 è pronta, ma per il lancio occorre attendere

Da tempo si vocifera dell’arrivo sul mercato di Nintendo Switch 2, ma per il momento da parte del colosso nipponico non vi sono ancora informazioni ufficiali. Nell’attesa che ciò accada, però, incalzano i rumors. A tal riguardo, nelle scorse ore, sono state diffuse nuove informazioni circa la data di lancio da parte di un produttore di accessori spagnolo.

Nintendo Switch 2: in arrivo a marzo o aprile 2025

A parlare è stato infatti Ruben Mercado, che è a capo di Blade, azienda che produce accessori e periferiche per il gaming. Secondo quanto dichiarato, Nintendo Switch 2 sarebbe praticamente pronta, ma nonostante ciò per il lancio sul mercato bisognerà aspettare fino a marzo o aprile 2025, contrariamente alle ipotesi avanzate nei giorni precedenti secondo cui la nuova console sarebbe stata invece presentata a stretto giro.

Mercado fornisce anche altri interessanti dettagli riguardo i Joy-Con, confermando che come suggerito da pregressi rumors l’aggancio al corpo centrale sarà magnetico e non più meccanico come sul modello attuale. Il tutto verrebbe gestito da un sistema di blocco in grado di assicurare saldamente i controller alla console.

Il leaker ha poi informato che, proprio a causa del cambiamento di cui sopra, le protezioni in silicone per gli analogici sono praticamente impossibili da realizzare, senza però spiegarsi meglio, aggiungendo solo che quando la console verrà presentata sarà possibile capire il perché, un dettaglio questo che sicuramente contribuisce a generare non poco hype.

Mercado di sbilancia anche facendo delle previsioni sul prezzo di Nintendo Switch 2, azzardando una cifra tra i 400 e i 500 dollari.