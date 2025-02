Nintendo Switch 2: i Joy-Con si potranno usare al contrario

A gennaio scorso, sono stati finalmente tolti i veli a Nintendo Switch 2. Il colosso nipponico, infatti, dopo tanta attesa, ha mandato online un trailer di presentazione della nuova console mostrandone il design. Le caratteristiche complete, però, non sono state ancora svelate e toccherà attendere il Direct del 2 aprile. Nel mentre, stanno tuttavia venendo diffusi online vari dettagli riguardo quelle che potrebbero essere le peculiarità del dispositivo e un recente brevetto mette in evidenza come i Joy-Con si potranno eventualmente usare al contrario.

Nintendo Switch 2: Joy-Con in posizione invertita

I Joy-Con di Nintendo Switch 2, a differenza di quelli di Nintendo Switch, si agganciano al corpo centrale magneticamente tramite un connettore posto centralmente sui fianchi della console. Questa particolarità consente, come descritto dal brevetto di Nintendo, di poterli agganciare al contrario, invertendoli di posto, per cui quello arancione a sinistra e quello azzurro a destra.

La ragione di questa funzione è da ricercare nel fatto che invertendo la posizione dei Joy-Con e usando la console capovolta il jack audio si trova in basso, assieme al pulsante di accensione e stand-by e a quelli per la regolazione del volume. Tutto ciò permette di conservare il layout dei tasti sui controller, con il sistema operativo che ovviamente si preoccuperà di ruotare i contenuti a schermo quando rileva questa modalità.

Inoltre, in teoria, Nintendo o produttori di terze parti potrebbero creare periferiche USB per Switch 2, come ad esempio una fotocamera, che potrebbero stare al centro della console se l’utente gioca con il sistema ruotato e la porta USB centrale in alto.