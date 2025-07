Nintendo Switch 2: oltre 5 unità vendute in un mese

Il fatto che Nintendo Switch 2 sia un grande successo è ormai conclamato. A conferma della cosa non vi è solo la recente dichiarazione del presidente Furukawa riguardo le poche scorte disponibili, ma anche i numeri diffusi nelle scorse ore, secondi cui la console avrebbe raggiunto e superato oltre 5 milioni di unità vendute in un mese.

Nintendo Switch 2: 5,2 milioni di unità vendute in meno di 30 giorni

I dati in questione sono stati pubblicati in anticipo da Nintendo sul suo sito ufficiale, ma probabilmente in maniera erronea, tant’è vero che sono stati prontamente rimossi, ma non così tanto rapidamente da non venire intercettati da diversi utenti che li hanno poi condivisi in Rete. Da tali dati, dunque, emergono i primi numeri del trimestre che include i mesi di aprile, maggio e giugno, dunque anche il primo mese di Nintendo Switch 2.

A quanto pare, Nintendo Switch 2 avrebbe venduto circa 5,2 milioni di unità in poco meno di 30 giorni, più precisamente 1,8 milioni di unità nelle Americhe, 1,6 milioni in Giappone, 1,18 milioni in Europa e altre 600.000 unità nel resto del mondo, per un totale di 5,18 milioni di unità a livello globale.

Volendo fare un confronto con i dati relativi alla Switch 1, sai tratta di un scalata senza precedenti, visto e considerato che la vecchia console realizzò circa 2,74 milioni di pezzi nello stesso periodo di tempo. I dati certificano l’ottima partenza anche in confronto alla PlayStation 5, che vendette 3,4 milioni di unità nel suo primo mese di vita.

Chiaramente, le vendite della nuova console Nintendo sono ovviamente destinate ad aumentare anche e soprattutto in vista dell’autunno e della stagione natalizia grazie all’arrivo di giochi molto attesi come Donkey Kong Bananza, Metroid Prime 4 e Leggende Pokemon Z-A.