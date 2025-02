Nintendo Switch 2 potrebbe costare 50 dollari in più

Nintendo Switch 2 è diventata ufficiale già da qualche settimana, ma per la presentazione effettiva sarà necessario attendere ancora, sino all’evento programmato per il mese di aprile. Al momento, dunque, non sono stati rivelati tutti i dettagli riguardo la nuova console di casa Nintendo, neppure il prezzo. Proprio a questo proposito, però, circolano svariate ipotesi, più o meno “funeste”.

Nintendo Switch 2: prezzo previsto di 399 dollari

L’ultima indiscrezione sul tema proviene da Joost van Dreunen, analista esperto del settore e co-fondatore di SuperData Research, una realtà specializzata in ricerche di mercato in ambito gaming, secondo cui Nintendo Switch 2 verrà proposta negli USA a 399 dollari di listino.

Sulla base dell’attuale dinamica di mercato e della strategia di posizionamento della piattaforma, il prezzo di cui sopra rappresenta una soglia psicologica critica che concilia le ambizioni hardware premium con l’accessibilità per il mercato di massa.

In questo modo, Nintendo potrebbe mantenere il suo solito margine positivo sull’hardware e allo stesso tempo posizionare la nuova console al di sotto dei prezzi dei dispositivi premium concorrenti.

Il prezzo previsto di 399 dollari sarebbe superiore di 50 dollari rispetto al prezzo di lancio della Nintendo Switch originale di 299 dollari, ma secondo van Dreunen segnegnerebbe un significativo progresso tecnico senza scoraggiare l’importante gruppo target principale delle famiglie.

Inoltre, Van Dreunen non vede una grande minaccia per Nintendo nei PC palmari emergenti come Steam Deck o Asus ROG Ally. Nonostante il boom in questo segmento, il target di questi dispositivi si sovrappongono solo in minima parte a quello di Nintendo, principalmente a causa degli esclusivi giochi first-party dell’azienda giapponese.