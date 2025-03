Nintendo Switch 2: Wi-Fi 6 e altre novità

Nintendo Switch 2 è ufficiale, ma c’è ancora tanto che non sappiamo riguardo la nuova console del colosso nipponico. Per tutti i dettagli del caso, sarà necessario attendere ancora qualche settimana, quando avverrà la presentazione vera e propria. Nel mentre, però, il recente passaggio della documentazione presso la Federal Communication Commission (FCC) ha anticipato due novità davvero interessanti.

Nintendo Switch 2: ecco le novità svelate dalla documentazione

La prima novità è relativa al sistema di ricarica. Nintendo Switch 2 supporterà l’alimentazione dalle due porte USB-C di cui dispone, sia quella inferiore che quella superiore. Si tratta di un dato di particolare rilievo, in quanto viene offerta maggiore flessibilità all’utente, dal momento che la porta superiore può ad esempio essere adoperata quando la console è in modalità tabletop senza l’ausilio di accessori.

Sempre in merito all’alimentazione, è stato specificato che la console potrà essere ricaricata con un voltaggio fino a 15 V e 2,6 A, pur essendo l’alimentatore AC in grado di erogare fino a 20 V.

La seconda novità riguarda la connettività wireless. Nintendo Switch 2 sarà dotata di supporto Wi-Fi 6 (standard 802.11ax) con una larghezza di banda fino a 80MHz. L’attuale Switch, invece, è limitata al Wi-Fi 5. Tuttavia, non sembra esserci il Wi-Fi 7 o il Wi-Fi 6E e i test risultati alla FCC sono solo per le reti 2,4 GHz e 5 GHz e non per la banda a 6 GHz.

Ulteriori dettagli emersi dalla certificazione includono la conferma che anche Switch 2 offrirà connettività NFC, che continuerà a essere gestita tramite il Joy-Con destro, come sul modello di console attualmente in carica. Di conseguenza, è molto probabile che gli amiibo continueranno ad essere supportati come parte integrante di alcuni titoli esclusivi.