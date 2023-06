Nintendo Switch OLED a meno di 300 Euro? Si può su eBay!

Dopo l’ultima nostra segnalazione dell’offerta su Nintendo Switch OLED, che fino a pochi giorni fa era disponibile su eBay a poco meno di 300 euro, all’interno della medesima piattaforma di e-commerce la console nipponica è scesa ulteriormente di prezzo rivelandosi ancora più intrigante del previsto. Grazie a un rivenditore italiano è possibile completare l’acquisto a 289,99 euro: come puoi lasciarti sfuggire un’occasione simile?

Nintendo Switch OLED scende ancora di prezzo su eBay

L’offerta ora disponibile su eBay viene proposta da un venditore con poco meno di mille recensioni, ma positive al 96,5%; insomma, si tratta di un negozio sicuro agli occhi di chi ha già acquistato prodotti. La console interessata, invece, è Nintendo Switch OLED colore Bianco, dotato di 64 GB di archiviazione interna – naturalmente espandibili tramite microSD – e pannello OLED da 7 pollici con risoluzione pari a 1280×720 pixel.

La base con due porte USB, una HDMI e una LAN consente di accedere alla migliore connessione domestica e di collegare la console al televisore, cosicché tu possa divertirti con gli iconici titoli Nintendo sul divano, tramite uno schermo decisamente più grande e dalla risoluzione più elevata.

Senza ulteriori indugi, se vuoi Nintendo Switch OLED questa promozione va sfruttata il prima possibile, evitando l’esaurimento delle scorte. A 289,99 euro potrai acquistare un’unità e godere della spedizione gratuita in pochi giorni, effettuando il pagamento con PayPal, carte di credito o anche Google Pay. Nel caso in cui tu voglia acquistarne una in più per un amico o membro della famiglia, il rivenditore applica uno sconto aggiuntivo di qualche euro.

Con 136 unità già vendute e “quantità disponibile limitata”, meglio cogliere l’attimo!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.