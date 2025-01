Nintendo Switch OLED + Mario Wonder: Offerta Imperdibile su eBay

La Nintendo Switch OLED è, al momento, l’ultima versione della popolare console ibrida di Nintendo, che offre significativi miglioramenti rispetto al modello standard. Oggi la trovi in offerta a un prezzo speciale su eBay con incluso il gioco di Super Mario Wonder e 12 mesi di abbonamento online. Cosa stai aspettando? Tutto questo è tuo all’incredibile prezzo di soli 364€! Ricordati di applicare il Coupon PSPRGEN25.

Si tratta di un’occasione davvero pazzesca. Prima di tutto perché questa console versatile e completa è disponibile a un prezzo decisamente conveniente per quello che ha da offrire. In secondo luogo perché con Super Mario Bros. Wonder incluso la rende ready to play. In terzo e ultimo luogo perché con un anno di abbonamento a Nintendo Switch Online hai accesso a un mondo di giochi e servizi fantastici.

Acquistare questa Nintendo Switch OLED, arricchita da un bundle super ricco, su eBay offre altri vantaggi molto interessanti. Primo fra tutti la consegna gratuita per moltissime destinazioni. Inoltre, grazie alla possibilità di scegliere PayPal o Klarna come metodo di pagamento, hai anche la possibilità di pagare in 3 comode rate a tasso zero.

Nintendo Switch OLED + Mario Wonder + 1 anno online: tutto è ben apparecchiato

Tutto è ben apparecchiato per fare l’affare del giorno. Tu devi solo cliccare su questo link per aggiudicarti la Nintendo Switch OLED Bianca, Super Mario Bros. Wonder e 1 anno di Nintendo Online a soli 364€, grazie al Coupon PSPRGEN25. In pratica si tratta di un vero e proprio regalo. Approfittane subito. Questa console è davvero speciale:

Display OLED da 7 pollici più ampio e luminoso;

da 7 pollici più ampio e luminoso; Audio migliorato dagli altoparlanti integrati;

dagli altoparlanti integrati; Stand posteriore più largo e regolabile;

più largo e regolabile; 64 GB di memoria interna (raddoppiata rispetto al modello base);

di memoria interna (raddoppiata rispetto al modello base); Dock con porta LAN integrata per connessione internet cablata.

Super Mario Bors. Wonder è l’ultimo capitolo della storica serie platform di Nintendo. Con 12 mesi di abbonamento a Nintendo Switch Online hai accesso a un mondo di giochi, nuovi e classici, cloud saving e offerte esclusive. Acquista ora questo super bundle a soli 364€ su eBay.