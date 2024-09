Nintendo Switch OLED: prezzo MAGNIFICO con il codice eBay di settembre

Settembre si apre con il botto su eBay, specie per gli appassionati di tecnologia e videogiochi: dopo la PS5 Slim, ti segnaliamo in super sconto anche la Nintendo Switch OLED, il modello più avanzato della console ibrida giapponese, che puoi acquistare a soli 269,10 euro invece di 349,99. Per avere questo prezzo devi inserire il codice “SETTEMBRE24” prima del pagamento.

Nintendo Switch OLED: a questo prezzo è da avere

Nintendo Switch OLED è il modello più avanzato della famiglia Nintendo Switch: sua caratteristica principe, come suggerisce il nome, è proprio il display OLED da 7 pollici che rispetto gli altri modelli offre colori più intensi e un contrasto più elevato.

Ci sono però anche altre modifiche: prima di tutto uno stand regolabile più largo che ti permette di utilizzare la console ancora più facilmente in modalità da tavolo. Poi, la memoria interna è di ben 64GB, sempre espandibile tramite schede microSD. Gli altoparlanti integrati, invece, offrono un suono di qualità superiore.

La base inclusa per collegare la Switch alla TV ha due porte USB, la porta HDMI e, grande novità, una porta LAN per avere una connessione internet ancora più stabile mentre giochi online. Naturalmente, la OLED mantiene le tre modalità di gioco della console originale: modalità TV, modalità da tavolo e portatile, dandoti la massima flessibilità in questo senso.

Con il codice “SETTEMBRE24” da inserire su eBay prima del pagamento puoi averla al prezzo migliore del web: solo 269,10 euro invece di 349,99, con spedizione gratuita, garanzia di 2 anni e protezione cliente eBay che ti rimborsa per qualsiasi imprevisto.