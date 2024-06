Nintendo Switch OLED quasi in REGALO su eBay

Approfitta subito dell’ottima offerta su eBay per la Nintendo Switch OLED. Questa console di gioco portatile si adatta alle tue passioni e porta sempre con te in viaggio e ovunque i tuoi videogiochi preferiti. Acquistala adesso a soli 269,90€, invece di 399,90€.

Grazie a questo 33% di sconto su eBay stai risparmiando ben 130€ dal tuo portafoglio. Oltre a questo hai tantissimi altri vantaggi come restituzione gratuita entro 30 giorni, consegna gratuita e possibilità di pagare in 3 rate a tasso zero selezionando PayPal come metodo di pagamento.

Nintendo Switch OLED: la console che ti segue ovunque

Cerchi un compagno di viaggio fidato in grado di farti divertire, giocare ai tuoi giochi preferiti ed essere sempre a tua disposizione? La Nintendo Switch OLED è la scelta perfetta per te. Con un grande display da 7 pollici a tecnologia OLED ottieni uno schermo dai colori vivaci e contrasti elevati.

Il divertimento è assicurato in mobilità dalle 4 alle 9 ore di autonomia. Collegala alla TV per godertela come una vera e propria console, dal grande schermo per sfide con gli amici senza rinunce. Insomma, un vero prodotto incredibile che ti regalerà tante soddisfazioni.

I due controller, inclusi nella confezione, assicurano un feedback pazzesco durante il gioco. Goditi al massimo questa incredibile console. Oggi la paghi niente su eBay. Acquistala ora a soli 269,90€, invece di 399,90€.