Nintendo Switch + Sports + Abbonamento a soli 273€ su eBay

Grazie a eBay l’intrattenimento diventa conveniente! Scopri la nuova offerta in bundle che include la fantastica Nintendo Switch V2 1.1 e altri due articoli. Acquistala a soli 273,90€, invece di 329,90€! Insieme ricevi il gioco Switch Sports e 1 anno di Switch Online. Niente male vero? Tutto questo però in un’offerta con quantità disponibile limitata.

Quindi il consiglio è quello di concludere velocemente l’acquisto, prima che tutto termini in sold out. Un’occasione veramente imperdibile per goderti una console tra le più versatili del mercato. Estremamente portatile, puoi anche sfruttarla al massimo collegandola al tuo televisore. Ti arriverà con incluso tutto il kit per mobilità o console da casa.

Con eBay hai la possibilità di rendere ancora più interessante l’acquisto di questa Nintendo Switch V2 1.1. Infatti, la consegna gratuita è inclusa per moltissime destinazioni. Inoltre, selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento, avrai la possibilità di pagare questo ordine a tasso zero in 3 pagamenti di 91,30€ al mese.

Nintendo Switch oggi è ancora più ricca

Nintendo Switch V2 1.1 oggi è ancora più ricca grazie alla promozione in corso su eBay. Aggiungila subito al carrello con soli 273,90€! Inclusi avrai anche il gioco Switch Sports e 1 anno di abbonamento Switch Online. Un bundle davvero goloso, pronto a soddisfare anche gli acquirenti più esigenti. Da prendere subito al volo, prima che tutte le scorte finiscano.

Questa console nasce come sistema di gioco portatile, grazie al suo display da 6,2 pollici con touch screen multi touch capacitivo. Tuttavia, diventa anche una console da casa, collegandola al dock incluso in confezione e alla televisione. Goditi i tuoi giochi preferiti ovunque ti trovi, senza alcun limite e con la possibilità di giocare insieme ai tuoi amici.

Grazie alla sua capiente batteria, in portabilità assicura dalle 5 alle 9 ore di autonomia con una sola ricarica. Cosa stai aspettando? Acquista ora Nintendo Switch V2 1.1 a soli 273,90€, invece di 329,90€! Con eBay hai anche inclusi Switch Sports e 12 mesi Switch Online.