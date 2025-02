Nintento Switch 2: i Joy-Con faranno anche da mouse

Lo scorso mese, sono stati tolti ufficialmente i veli a Nintendo Switch 2, ma in attesa che il gruppo nipponico sveli tutte le caratteristiche della console, stanno circolando diverse informazioni in merito a quelle che potrebbero essere le sue caratteristiche distintive, sulla base di quanto mostrato da Nintendo stessa nel trailer di presentazione e di varie indiscrezioni venute a galla. Proprio a tal riguardo, un recente brevetto pare confermare il fatto che i nuovi Joy-Con funzioneranno anche in maniera simile ai mouse per computer.

Nintendo Switch 2: un brevetto dettaglia la funzione mouse dei Joy-Con

Il brevetto è stato registrato da Nintendo ad agosto 2023, ma reso pubblico soltanto nel corso delle ultime ore. Al suo interno viene spiegato come potrebbero funzionare i Joy-Con della nuova console, in particolare facendo luce su funzionalità magnetiche e sensore ottico.

Più precisamente, il brevetto mostra un diagramma che illustra come il controller destro possa essere impugnato e trascinato come fosse un mouse. Viene dettagliata anche la versatilità del secondo Joy-Con, fruibile come mouse secondario o con movimenti differenti in base al videogame in esecuzione e alle necessità.

Chiaramente, non c’è da aspettarsi che tutti i titoli per Nintendo Switch 2 supportino la modalità mouse, ma in generale si tratta di una funzionalità interessante e che potrebbe risultare assai utile in alcuni generi di giochi, come ad esempio gli sparatutto, ma anche gli strategici e i gestionali.

Ad ogni modo, sarà senz’altro possibile saperne di più il 2 aprile, quando Nintendo terrà un Direct che offrirà uno sguardo approfondito alla nuova console.