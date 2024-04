NiPoGi AK1 Plus: il Mini PC è in sconto a soli 149 euro

Compatto, ma abbastanza potente per la produttività quotidiana, NiPoGi AK1 Plus è in forte sconto su Amazon. Per approfittarne e mettere il Mini PC sulla tua scrivania non devi far altro che attivare il coupon dedicato. Tra le sue caratteristiche di punta segnaliamo il design curato nei minimi dettagli e il voto medio molto alto (4,5/5 stelle) ottenuto da più di 1.200 recensioni positive.

Mini PC: NiPoGi AK1 Plus in offerta

Diamo uno sguardo alle sue specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate: processore Intel N95 di dodicesima generazione con GPU Intel UHD Graphics, 8 GB di RAM DDR4, unità SSD M.2 da 256 GB per l’archiviazione dei dati (espandibile), moduli Wi-Fi dual band e Bluetooth 4.2 per la connettività wirelsss, tre porte USB 3.0 e due USB 2.0, due uscite video HDMI per la connessione simultanea a due monitor con supporto alla risoluzione 4K, jack audio e slot Ethernet. Visita la pagina dedicata sull’e-commerce per altre informazioni sul comparto hardware e sul software.

Non devi far altro che attivare il coupon per ottenere lo sconto di 50 euro e comprare NiPoGi AK1 Plus al prezzo finale di soli 149 euro. Non è tutto: c’è anche la versione 16/512 GB in offerta a 189 euro e, applicando il codice promozionale W5LQUO4Q , puoi acquistarne due unità con un ulteriore risparmio del 5%.

Amazon garantisce la disponibilità del Mini PC e la sua consegna gratuita a domicilio per chi decide di effettuare l’ordine ora. Nella confezione sono inclusi il supporto VESA per l’eventuale montaggio dietro al monitor, un cavo HDMI, l’alimentatore e il manuale utente.