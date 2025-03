NiPoGi E2 con Intel N150: il Mini PC è al suo MINIMO STORICO

È in corso su Amazon un’offerta dedicata a NiPoGi E2, il Mini PC giusto per ogni scrivania. Pesa solo 274 grammi così da poterlo trasportare ovunque all’occorrenza. Passiamone in rassegna i punti di forza per capire cosa lo rende un affare da cogliere al volo. Partiamo dal software: il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Pro con licenza ufficiale Microsoft e garanzia di poter ricevere tutti gli aggiornamenti distribuiti non appena disponibili.

Mini PC in sconto: l’affare NiPoGi E2 con Intel N150

All’interno del suo case compatto (10x10x3,6 centimetri) e dallo stile minimalista sono racchiuse specifiche tecniche adatte anche alla produttività. Troviamo infatti il processore Intel N150 di ultima generazione con chip grafico Intel UHD, affiancato da 16 GB di RAM DDR4 e da un’unità SSD M.2 da 256 GB per l’archiviazione (espandibile fino a 2 TB). A questo si aggiungono i moduli Wi-Fi dual band e Bluetooth per la connettività wireless, lo slot Ethernet per quella cablata, due porte USB 3.2 Type-A, due USB 2.0 Type-A, il jack audio e le uscite HDMI 2.0 e DisplayPort 1.4 con supporto alla risoluzione 4K. Scopri di più nella descrizione completa.

Grazie all’offerta di oggi puoi acquistare NiPoGi E2 al suo prezzo minimo storico di 169 euro, il più conveniente da quando è in vendita, nella configurazione hardware appena descritta. Il Mini PC ha disponibilità immediata. Applicando il codice OUKAR9IQ che trovi nella scheda del prodotto puoi ottenere un ulteriore sconto del 5% se ne compri due. Ha in dotazione l’adattatore per l’alimentazione, il supporto VESA per il montaggio dietro al monitor, un cavo HDMI e il manuale utente.

La spedizione è gestita da Amazon con la consegna gratuita a domicilio prevista già entro domani se lo ordini adesso, così da poterlo mettere subito sulla scrivania.